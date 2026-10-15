Hotel del Río Cipolletti: el complejo ideal para el turismo corporativo en el Alto Valle

El hotel de Cipolletti suma alojamiento, salones y gastronomía en un mismo lugar para empresas e instituciones de la región. Con el crecimiento de la actividad económica en el Alto Valle, cada vez más empresas e instituciones necesitan espacios para reuniones, capacitaciones y jornadas de trabajo cerca de donde operan. En ese contexto, el Hotel del Río, ubicado sobre la ruta 22 en Cipolletti, a metros del acceso a Neuquén, amplía su propuesta para empresas e instituciones.



El complejo cuenta con cuatro salones con capacidad para hasta 360 personas y una sala de reuniones equipada para encuentros ejecutivos, con pantalla, proyector, sonido, wifi y servicio de coffee break. Para quienes viajan por trabajo, el hotel ofrece 36 habitaciones (24 con cama king y 12 dobles twin) con desayuno incluido, business center, gimnasio y estacionamiento con seguridad las 24 horas. La propuesta se completa con la oferta gastronómica y de entretenimiento del Casino del Río, en el mismo complejo.



Desde el Hotel del Río destacaron como diferencial su Lounge VIP, abierto las 24 horas: un espacio de autoservicio donde los huéspedes pueden disfrutar de cafetería Nespresso, snacks, pastelería y bebidas sin cargo adicional, ideal para recibir visitas o seguir trabajando fuera de la habitación.



Además del segmento empresarial, el Hotel del Río ofrece propuestas para celebraciones sin salir de la región, como la Noche Romántica, que incluye alojamiento, cena para dos, ambientación especial, brindis con espumante y salida extendida hasta las 14, y las Noches Nupciales, en versiones Plata y Gold.

Las consultas y reservas se realizan al 299 548-2897, por mail a reservascipolletti@casinosdelrio.com.ar o en Instagram, en @hoteldelriocipolletti.