Junín de los Andes experimenta el mayor plan de infraestructura de su historia

Las obras continúan avanzando en cada rincón de la provincia del Neuquén y la Región de los Lagos del Sur es una muestra concreta de esa decisión. Durante una presentación realizada en Junín de los Andes, el gobernador Rolando Figueroa repasó el plan de infraestructura que se encuentra en marcha y aseguró que la localidad atraviesa un proceso de transformación sin

precedentes.

El mandatario destacó que el crecimiento de la localidad ya se refleja en obras concretas que mejoran la calidad de vida de las familias. «Nunca antes una gestión había destinado esta cantidad de recursos a Junín de los Andes«, afirmó.

Uno de los anuncios más importantes tiene que ver con el pavimento urbano. Al respecto, Figueroa anunció que en los próximos dos años se ejecutarán 100 nuevas cuadras y remarcó que, solo en estos meses, se asfaltarán más cuadras que las realizadas en toda la historia de Junín de los Andes.



La inversión destinada alcanza los 243.000 millones de pesos e incluye obras viales, viviendas, escuelas, centros de salud, electrificación rural, agua potable, saneamiento y espacios comunitarios. A ello se suman proyectos estratégicos para toda la Región de los Lagos del Sur, como las mejoras en las rutas provinciales 60, 61, 62, 63 y 65, y la futura producción de pellets a través de Corfone, iniciativas que fortalecerán tanto el desarrollo productivo como el turístico.

Figueroa informó además, que actualmente se ejecutan 42 obras en Junín de los Andes y 134 en toda la Región de los Lagos del Sur, entre ellas la primera planta de pretratamiento de efluentes de camiones atmosféricos de la Provincia en Villa La Angostura, la nueva EPET Nº 30 en San Martín de los Andes y los Centros Deportivos y Comunitarios en Junìn de los Andes, Villa La Angostura y Pilo Lil. «Cuando Vaca Muerta crece y esos recursos se administran bien, se transforman en obras concretas que mejoran la vida de los vecinos«, expresó, al destacar que la monetización de los recursos provinciales permite sostener un ritmo de inversión histórica.

El gobernador sostuvo que este plan de infraestructura forma parte de una decisión de gobierno que prioriza el desarrollo equilibrado de toda la provincia, llevando obras a cada localidad sin distinciones. «Neuquén crece porque administra con responsabilidad sus recursos y los transforma en rutas, escuelas, hospitales, viviendas y servicios para su gente», concluyó, al remarcar que el objetivo es que el progreso llegue a cada familia neuquina y que las obras continúen en cada punto del territorio provincial.