Juventudes neuquinas: créditos, becas, orientación y deportes, la red de políticas públicas que recorre toda la provincia

En cada fiesta popular, en cada club de barrio, en una oficina que abre sus puertas para orientar vocaciones o en un crédito que permite comprar equipamiento y arrancar un emprendimiento, las juventudes neuquinas encuentran hoy una red de políticas públicas que las acompaña en educación, trabajo, cultura y deporte.

A lo largo del verano, el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura de la provincia de Neuquén desplegó una estrategia territorial que combina presencia en eventos masivos, financiamiento productivo, asesoramiento personalizado y formación, con foco en jóvenes de 18 a 35 años en toda la provincia.

Fiestas populares con información y oportunidades

La subsecretaría de Juventud llevó su stand institucional a la Fiesta Provincial del Ñaco en El Cholar y a la Fiesta Provincial del Loro Barranquero en Tricao Malal. Allí, cientos de jóvenes accedieron a información clave sobre:

· Becas Gregorio Álvarez

· Boleto Educativo Neuquino Gratuito (BENG)

· Línea de créditos “Proyecta Futuro”

· Línea de Inclusión Financiera para Juventudes

La secretaría de Cultura también acompañó celebraciones en el norte y sur provincial. En Villa La Angostura, durante la Fiesta de los Jardines, y en Junín de los Andes, en la Fiesta Nacional del Puestero, se entregaron certificados a artistas del Programa Música de Raíz y se firmaron contratos de crédito para industrias culturales. La política cultural se mostró así como una herramienta concreta de desarrollo productivo y profesionalización artística.

Orientación Joven: asesoramiento vocacional

En la ciudad de Neuquén, la subsecretaría de Juventud lanzó Orientación Joven, un taller gratuito de asesoramiento vocacional que funciona en Picún Leufú 301.

La propuesta apunta a que las juventudes trabajen el autoconocimiento, identifiquen intereses y fortalezas y puedan proyectar su futuro educativo y laboral. Con profesionales de la psicología y un enfoque integral y participativo, el dispositivo será replicado periódicamente.

El eje es claro: acompañar decisiones clave en educación, trabajo y proyecto de vida, brindando un espacio accesible y cercano.

Créditos para emprender: hasta $30 millones para jóvenes neuquinos

Uno de los pilares de la política pública juvenil es el financiamiento productivo. En encuentros con profesionales y colegios sectoriales se difundieron dos líneas centrales:

· Línea de Inclusión Financiera para Juventudes: hasta 4 millones de pesos para emprendimientos o ideas de negocio.

· Proyecta Futuro: hasta 30 millones de pesos para proyectos con más de seis meses de antigüedad en ARCA.

Ambas cuentan con asistencia técnica de la subsecretaría de Juventud, financiamiento del IADeP y capacitaciones del Centro PyME-ADENEU. Además, se brinda acompañamiento personalizado para cumplir requisitos y presentar la documentación.

Industrias culturales: más de $62 millones para fortalecer proyectos

En la Casa de las Culturas de Neuquén capital se firmaron contratos de mutuo por 62.639.045 pesos destinados a música, producción audiovisual, periodismo cultural y servicios técnicos para eventos.

Los créditos permitirán incorporar equipamiento profesional, ampliar infraestructura y fortalecer capacidades productivas. Entre los proyectos beneficiados hay músicos, periodistas culturales, productores fonográficos y emprendedores audiovisuales.

El objetivo es claro: profesionalizar el sector creativo, generar empleo y ampliar la matriz cultural de la provincia.

Gabinete Joven: participación y nuevas políticas integrales

En el Espacio DUAM se realizó la segunda reunión del Gabinete Joven, integrado por referentes jóvenes del Ejecutivo provincial. Allí se presentó un nuevo dispositivo con dos líneas de acción:

Eventos integrales con propuestas para fortalecer los proyectos de vida de las juventudes. Trabajo territorial para abordar demandas específicas.

Además, se reforzó la difusión de programas como Emplea Neuquén, educación en oficios, vinculación laboral, programas específicos del BPN y las Becas Gregorio Álvarez.

Becas y acompañamiento: casi 19 mil estudiantes en proceso de renovación

Con el inicio del período de reinscripción, la subsecretaría de Juventud desplegó puestos informativos en la Universidad Nacional del Comahue, Paseo de la Costa y balnearios Sandra Canale y Valentina Brun de Duclot.

El universo es amplio: 18.900 estudiantes en condiciones de renovar el beneficio, incluidos más de 2.000 de nivel superior. Además de información, se brinda ayuda para completar la plataforma digital y seguimiento personalizado vía telefónica y WhatsApp.

Fortalecimiento de clubes: formación y gestión en las 7 regiones

El Programa de Fortalecimiento de Clubes Neuquinos, en articulación con Pan American Energy, abrió la cohorte 2026 con cupo para 30 clubes.

La propuesta incluye:

· Capacitación en gestión institucional.

· Formación técnica para entrenadores.

· Jornadas presenciales y seguimiento virtual.

· Enfoque en inclusión, diversidad y sostenibilidad económica.

En dos ediciones anteriores ya alcanzó a 45 clubes en 18 localidades. La meta es llegar a las siete regiones de la provincia.