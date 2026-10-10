La eléctrica que no necesita enchufe: BAIC presentó en Neuquén su nueva X55 Híbrida

BAIC presentó este martes en Kumayka, el concesionario representante de la marca china en Neuquén, la nueva BAIC X55 Híbrida, un SUV de rango extendido que combina un motor eléctrico con un impulsor a combustión, pero que se mueve 100% de manera eléctrica y no necesita conectarse a la red.

Con hasta 915 kilómetros de autonomía, busca resolver uno de los grandes interrogantes de la movilidad electrificada: cómo hacerla práctica para todos los días y también para la ruta.

La combinación entre tecnología, equipamiento, prestaciones y precio es uno de los principales atractivos de BAIC X55 Híbrida / Foto: Emiliano Ortíz

Hay una pregunta que suele aparecer cuando se habla de autos eléctricos: ¿qué pasa cuando quiero salir de la ciudad?

Para un conductor acostumbrado a pensar en kilómetros, estaciones de servicio y viajes largos, la autonomía puede ser tan importante como el diseño o el equipamiento. En ese punto es donde la nueva BAIC X55 Híbrida busca jugar una carta diferente: propone una experiencia de conducción eléctrica sin necesidad de enchufar el vehículo.

Leo Bech, gerente general de BAIC en Argentina, junto a la directora del grupo de empresas Kumayka. / Foto: Emiliano Ortíz.

Ese fue uno de los principales argumentos de la presentación. El lanzamiento tuvo un formato distendido, con música, gastronomía, con la presencia de funcionarios públicos, influencers y clientes. Sirvió como escenario para mostrar por primera vez en la región oficialmente una de las novedades con las que la marca busca profundizar su crecimiento en el mercado argentino.

De marca nueva a protagonista del mercado

La presentación en Neuquén también se inscribe en un cambio más amplio que atraviesa a la industria automotriz, que es el crecimiento de las marcas de origen chino.

BAIC inició sus operaciones en China en 1958 y, según explicó Leo Bech, gerente general de BAIC en Argentina, dio sus primeros pasos en el mercado internacional en 2011. Actualmente, la marca está presente en 29 países y desembarcó en Argentina en 2018, con el inicio de sus operaciones comerciales al año siguiente.

El crecimiento local fue especialmente marcado en los últimos años. De acuerdo con Bech, BAIC pasó de vender unos 100 vehículos en 2022 a 300 en 2023, 800 en 2024 y 4.600 en 2025, con la expectativa de alcanzar los 10.000 vehículos.

Cómo es la X55 Híbrida

La X55 Híbrida utiliza un sistema de rango extendido (REEV). Combina un motor eléctrico con un impulsor a combustión, pero la tracción es 100% eléctrica y no requiere enchufe. Según explicó Luis Fabrizzi, supervisor de venta directa de Kumayka BAIC Neuquén, la autonomía alcanza los 915 kilómetros, uno de los principales argumentos del modelo.

Con 4,63 metros de largo, el SUV está pensado para desenvolverse tanto en la ciudad como en la ruta. A eso suma más de 20 asistencias a la conducción, buena estabilidad y un nivel de equipamiento que incluye asientos de cuero, calefacción y ventilación.

Motor eléctrico con un impulsor a combustión, pero la tracción es 100% eléctrica / Foto: Emiliano Ortíz

El habitáculo tiene capacidad para cinco adultos y el baúl ofrece 430 litros, una configuración que apunta tanto al uso cotidiano como a viajes y salidas familiares. Desde Kumayka destacan además la ausencia de vibraciones propia de la conducción eléctrica y la sensación de seguridad que aportan las asistencias.

El modelo presentado en Neuquén tiene un valor informado de 53 millones de pesos. La marca ofrece dos modalidades de comercialización: venta convencional con entrega inmediata y planes de ahorro, una novedad, ya que se trata de la primera marca china en incorporar esta modalidad de financiación.

Para la concesionaria, la combinación entre tecnología, equipamiento, prestaciones y precio es justamente uno de los principales atractivos de una propuesta que busca que la movilidad eléctrica sea, además de una novedad tecnológica, una alternativa práctica para el día a día.

Sucursales de Kumayka en Neuquén

Teodoro Luis Planas 1715 | Neuquén | Neuquén

San Martin 1954 | Neuquén | Neuquén

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