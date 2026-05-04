La infancia cambió y los adultos también deben hacerlo: llega a la Patagonia una charla clave para familias y educadores

En un contexto que muchas veces desordena más de lo que orienta, criar y educar se volvió una tarea exigente, muchas veces solitaria y, sin embargo, decisiva.

Frente a este escenario la Universidad FASTA junto a los colegios Fasta San Carlo Acutis de Bariloche y Fasta Miguel Angel Tobares de San Martin de los Andes , organizan la Gira Patagónica de Maritchu Seitún, un ciclo de charlas que propone abrir un espacio de reflexión y acompañamiento para padres y docentes.

Bajo el eje “El desafío de educar y criar hoy”, la propuesta busca brindar herramientas concretas para acompañar a niños y adolescentes en un mundo complejo, donde las referencias tradicionales han cambiado y el rol adulto necesita ser reconstruido con mayor presencia, criterio y comunidad.

La reconocida psicóloga y referente en crianza abordará dos encuentros con enfoques complementarios:

Por un lado, la charla para padres, “La infancia necesita adultos”, invita a reflexionar sobre cómo sostener el paso de la niñez a la adolescencia en la actualidad. Se hará foco en la importancia de recuperar el rol adulto con contención, límites y valores claros, así como en la necesidad de reconstruir el trabajo en comunidad entre familia y escuela. También se profundizará en la etapa de la latencia entre los 6 y los 12 años como base fundamental para una adolescencia más sólida, y en la construcción de una “autoridad amada” que acompañe el crecimiento de los hijos.

Por otro lado, la charla para docentes, “Enseñar sin quebrarse”, pondrá en palabras los desafíos actuales de la tarea educativa. En un escenario atravesado por nuevas dinámicas familiares, el impacto de la tecnología y el desgaste emocional, se propondrá recuperar el sentido del rol docente, fortalecer la autoridad pedagógica y brindar herramientas para sostener el vínculo con los alumnos sin perder el propio equilibrio.

Ambas propuestas comparten un mismo espíritu: volver a poner en el centro el valor de los vínculos, el acompañamiento adulto y la construcción de un entramado entre familia, escuela y entorno que haga posible el crecimiento de niños y adolescentes.

Las charlas se realizarán en Bariloche y San Martín de los Andes

📍 Bariloche

Docentes: 6 de mayo – 19:00 hs

Padres: 7 de mayo – 18:00 hs

Auditorio FASTA – Av. Pioneros 38

📍 San Martín de los Andes

Padres: 8 de mayo – 18:00 hs

Colegio FASTA Miguel Ángel Tobares

La invitación es abierta y gratuita y destinada a todas aquellas personas interesadas en pensar y fortalecer su rol en la crianza y la educación.