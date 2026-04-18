La inversión educativa en Neuquén alcanza cifras históricas y transforma escuelas

En Neuquén, la historia de la educación en los últimos dos años se empieza a contar desde las obras. Desde techos que ya no filtran, patios remodelados que vuelven a llenarse de chicos, aulas y espacios de uso común que recuperan condiciones básicas. Más de 400 escuelas fueron intervenidas en toda la provincia, en lo que el gobierno define como un momento histórico de inversión en infraestructura educativa.

La ministra de Educación, Soledad Martínez, lo resume en una frase: “estamos en un momento histórico de inversión”. Detrás de esa definición hay números concretos: 64.000 millones de pesos destinados a mejorar y a jerarquizar los edificios escolares, con un plan que no se detiene y que ya proyecta otras 200 obras para el próximo verano.

El impacto no se mide solo en cifras, sino en el funcionamiento cotidiano del sistema. Por primera vez, no hubo escuelas que no pudieran iniciar las clases por problemas edilicios, un dato que marca un punto de inflexión en la provincia.

Algunas instituciones comenzaron más tarde, es cierto, pero con un objetivo claro: terminar intervenciones profundas. En localidades como Zapala, escuelas históricas como la 107, 199 y 148 atravesaron obras que demandaron más tiempo del previsto. El resultado, según destacaron desde Educación, fueron edificios completamente renovados, capaces de garantizar un ciclo lectivo con mayor estabilidad.

De la urgencia a la planificación

El cambio también se refleja en la previsibilidad. Dos años consecutivos de paritarias salariales anticipadas permitieron ordenar el calendario y sostener niveles altos de regularidad en el dictado de clases.

La lógica de la gestión apunta a dejar atrás la emergencia permanente para avanzar hacia un sistema educativo planificado, donde las obras ya no son únicamente respuestas a situaciones críticas, sino parte de una estrategia integral que busca garantizar el funcionamiento sostenido del sistema en el tiempo.

En paralelo a la recuperación de edificios existentes, también se expande la infraestructura educativa. Entre 2024 y 2026 se finalizaron alrededor de 40 obras, hay otras 36 en ejecución y se suman nuevos edificios que se encuentran en proceso de licitación y adjudicación. Este crecimiento se enmarca en un proceso que evidencia el dinamismo de la gestión y la presencia activa del Estado, orientado a fortalecer el modelo neuquino y a organizar los recursos en función de las necesidades de la comunidad.

Uno de los ejes más fuertes es la eliminación de estructuras precarias. El objetivo es erradicar los tráileres escolares antes de 2027, reemplazandolos por edificios definitivos que garanticen condiciones dignas para estudiantes y docentes.

Centenario y la apuesta a la educación técnica

La historia de esta política educativa tiene un capítulo reciente en Centenario. Allí, la creación de la EPET N 29 marca un paso clave en la expansión de la educación Técnica, una modalidad cada vez más demandada.

La nueva institución ya cuenta con edificio propio en construcción, con una inversión superior a los 11.000 millones de pesos y un avance significativo. Tendrá aulas, talleres, laboratorios y espacios diseñados para una formación moderna, con orientación en Energías Renovables, alineada al perfil productivo de la provincia.

Esta decisión no es aislada. Responde a un modelo que busca acompañar el crecimiento de la matrícula y vincular la educación con el desarrollo económico, especialmente en un contexto marcado por el impulso de sectores como la energía.

Para el gobierno provincial, la educación no es un área más. Es el eje sobre el que se apoya el desarrollo. Martínez lo vincula con el contexto económico: la inversión en escuelas, hospitales y obra pública forma parte de un modelo que busca sostener el crecimiento y generar oportunidades.

En ese esquema, cada aula renovada, cada escuela ampliada y cada nuevo edificio construido cuentan una misma historia: la de un Estado que pone a la educación como prioridad.