La repavimentación de la Ruta 6 en Neuquén, entre Rincón de los Sauces y Catriel, ya alcanzó el 57% de avance

La construcción, repavimentación y recuperación de las rutas neuquinas progresa dentro de un plan pensado en mejorar la conectividad y acompañar el desarrollo que atraviesa la provincia. En ese contexto, la repavimentación de la Ruta Provincial 6, entre Rincón de los Sauces y Crucero Catriel, ya alcanzó un 57,25% de avance y permitirá recuperar 53 kilómetros de uno de los corredores estratégicos para la producción y la actividad hidrocarburífera de Neuquén.

Los trabajos apuntan a recuperar las condiciones de seguridad y transitabilidad de una traza que sostiene el movimiento cotidiano de trabajadores, familias, transporte y producción. Durante septiembre, las tareas se concentraron en la colocación de carpeta asfáltica en el sector final del tramo, en inmediaciones de la intersección con la Ruta Provincial 5 y el acceso a Rincón de los Sauces. Para completar la obra restan sectores de base, la carpeta asfáltica, banquinas y señalización horizontal y vertical, con finalización prevista hacia fines de este año.

La intervención forma parte del plan vial que planificó y ejecuta el Gobierno provincial neuquino para ampliar y mejorar la red vial, fortalecer la conexión entre las distintas regiones y generar infraestructura acorde a las nuevas demandas del territorio. El programa contempla la repavimentación de rutas existentes y la construcción de 1.000 kilómetros de nuevo asfalto, con el objetivo de alcanzar 2.050 kilómetros de red asfaltada.

Esta transformación vial está directamente vinculada con el crecimiento de Vaca Muerta y con la necesidad de convertir los recursos que genera la actividad en infraestructura que permanezca en el territorio. Al respecto, el gobernador Rolando Figueroa comentó que “estamos batiendo un récord provincial”, sobre la cantidad de obras viales que se ejecutan en Neuquén.

Así, la Ruta 6 se incorpora a una red de obras que pretende que el crecimiento productivo tenga su correlato en mejores condiciones de circulación para toda la comunidad. Más seguridad vial, menores tiempos de traslado y corredores preparados para la producción, el turismo y las economías regionales forman parte de una política de infraestructura que procura acompañar el desarrollo de Neuquén y responder a las nuevas necesidades que plantea el crecimiento de Vaca Muerta.