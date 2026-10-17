Los recursos de Vaca Muerta promueven obras estratégicas en el norte neuquino

Llegar rápido a un hospital, viajar por rutas seguras, contar con agua potable o estudiar en edificios adecuados son necesidades cotidianas que forman parte del desarrollo de las comunidades. En el norte neuquino, esas demandas se traducen en un plan de obras que apunta a reducir las brechas históricas de infraestructura y acercar oportunidades a quienes viven lejos de los principales centros urbanos.

Con ese objetivo, el gobernador Rolando Figueroa presentó en Chos Malal la planificación para el Alto Neuquén, con 147 intervenciones previstas: 106 incorporadas al Presupuesto 2027 y otras 41 que tendrán continuidad.

La propuesta forma parte de una política de distribución territorial de las inversiones que busca convertir los recursos generados por Vaca Muerta en obras concretas para la población. Al respecto, el gobernador comentó que “si miramos hacia adelante, sin lugar a dudas la gente va a venir a recorrer el Norte neuquino de otra manera.

Va a venir a degustar nuestros productos, a ver nuestra producción y la naturaleza, pero fundamentalmente va a venir a conocer a nuestra gente. Ahí está la calidad diferenciada que tenemos”.

La presentación ante intendentes y presidentes de comisiones de fomento permite conocer las prioridades, revisar las demandas pendientes y proyectar las intervenciones que se impulsarán durante el próximo año.

Entre las obras que tendrán impacto en la conectividad regional se encuentran los proyectos de pavimentación de las rutas provinciales 6, 21, 26, 38, 43, 54 y 57. Se destacan la conexión de la ruta 6 con el paso fronterizo Pichachén, el tramo de la ruta 21 entre Loncopué y El Huecú y su continuidad hacia El Cholar, además de los trabajos previstos entre Las Ovejas y Varvarco y sobre la ruta hacia Manzano Amargo. También se proyecta un nuevo puente sobre el arroyo La Bodega, en Las Ovejas.

La infraestructura sanitaria también ocupa un lugar central en la planificación. El nuevo hospital de Las Ovejas y las ampliaciones previstas en los hospitales de Chos Malal, El Cholar y Tricao Malal apuntan a mejorar la atención de los vecinos y las condiciones de trabajo de los equipos de salud.

A esas obras se suman nuevos centros sanitarios en Andacollo, Chos Malal, Guañacos, Huinganco y Varvarco. En paralelo, se contemplan sistemas cloacales para Huinganco, Taquimilán, El Cholar, puesta en valor de la planta cloacal de Chos Malal, una planta potabilizadora en Caviahue-Copahue y ampliaciones del sistema de agua potable de Chos Malal, servicios esenciales para la calidad de vida y el crecimiento de las comunidades.

El desarrollo del norte también requiere oportunidades para estudiar, acceder a una vivienda y contar con energía. Por eso, el plan incorpora nuevos edificios educativos para Chos Malal y Los Miches, mejoras en escuelas de distintas localidades, lotes con servicios y programas habitacionales.

En materia energética, avanza la interconexión de la central hidroeléctrica Nahueve y la primera etapa del cierre del Anillo Norte, con un tendido de 160 kilómetros entre Las Lajas y Chos Malal. La agenda incluye, además, paseos costeros, miradores, senderos y espacios recreativos que pueden contribuir a fortalecer el turismo y generar movimiento económico en la región.

Para el Gobierno provincial, el desafío es que los recursos de Vaca Muerta se traduzcan en infraestructura que trascienda la actividad energética y llegue a la vida cotidiana de los neuquinos. En el Alto Neuquén, esa transformación se proyecta en caminos que conectan, hospitales que amplían su capacidad, escuelas con mejores condiciones y servicios básicos que acompañan el crecimiento.