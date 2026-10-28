Martín Sivak llega a Bariloche para debatir sobre el futuro del periodismo

El escritor, periodista y docente universitario Martín Sivak llegará a Bariloche para compartir una mirada sobre la historia del periodismo en la Argentina y los desafíos que enfrenta el oficio en un contexto marcado por la inmediatez y la incertidumbre sobre el futuro de los medios.

La charla, titulada “El valor del periodismo en la era de la inmediatez”, se realizará el miércoles 4 de noviembre, a las 19, en la Universidad FASTA, ubicada en avenida Los Pioneros 38.

El encuentro será moderado por Pablo Sepúlveda y propone abrir una conversación sobre la vigencia del periodismo, sus dilemas actuales y su lugar en una sociedad atravesada por el flujo constante de información.

En un escenario en el que el oficio parece enfrentarse a su propia desaparición, la propuesta invita a revisar qué significa hacer periodismo hoy y cuáles son las preguntas que marcarán su porvenir.

Sivak es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y doctor en Historia de América Latina por la Universidad de Nueva York (NYU).

Su obra combina el periodismo de investigación, la crónica y la autoficción, con una trayectoria que cruza distintos modos de narrar e interpretar la realidad.

El evento es una iniciativa de la Fundación Osde junto a la Universidad FASTA. La actividad es libre y gratuita, con cupos limitados. Inscribite aquí