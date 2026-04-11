Más viviendas en Neuquén: el plan del gobierno provincial que facilita el acceso a la casa propia

En Neuquén, el acceso a la vivienda dejó de ser solamente una demanda para transformarse en uno de los ejes centrales de la gestión. Con una provincia que crece a un ritmo sostenido, la necesidad de planificar el desarrollo urbano y garantizar soluciones habitacionales se volvió urgente.

En ese contexto, el gobierno provincial dio un nuevo paso con la licitación de 102 viviendas en el barrio Cuenca XV, uno de los sectores de mayor expansión de la ciudad de Neuquén. La iniciativa forma parte del plan Neuquén Habita, una estrategia más amplia que busca ordenar el crecimiento y mejorar la calidad de vida de las familias.

La obra no es un hecho aislado. Con estas nuevas unidades, el barrio alcanzará un total de 324 viviendas construidas, consolidándose como uno de los puntos clave del desarrollo urbano en el oeste de la capital.

Tres licitaciones, una misma política

El proyecto se divide en tres procesos licitatorios, que en conjunto permitirán ejecutar las 102 viviendas.

Por un lado, se prevé la construcción de 46 viviendas de 59 metros cuadrados, con un presupuesto superior a los 4.546 millones de pesos. A esto se suman otras 42 unidades, con una inversión de más de 4.147 millones de pesos, y finalmente 14 viviendas adicionales que se levantarán sobre plateas ya existentes, con un presupuesto de más de 1.224 millones de pesos.

Las aperturas de sobres se realizarán durante mayo en la Casa de Gobierno, en un esquema que busca garantizar transparencia y participación. Además, los pliegos pueden obtenerse de manera gratuita, reforzando el acceso a las empresas interesadas.

Detrás de estos números hay algo más importante: la decisión de avanzar con obras concretas en un contexto donde la demanda habitacional sigue en aumento.

Neuquén Habita llega a toda la provincia

El plan Neuquén Habita no se limita a construir viviendas. Es una política integral que incluye también el desarrollo de lotes con servicios, mensuras y planificación urbana.

El objetivo es ambicioso: generar 20.000 soluciones habitacionales en dos años, con una inversión estimada en 450 millones de dólares. Para lograrlo, el gobierno articula con municipios, comisiones de fomento, mutuales y sindicatos, en un esquema que busca ampliar el alcance territorial.

La lógica es clara: no se trata solo de entregar casas, sino de garantizar acceso a la tierra, ordenar el crecimiento urbano y acompañar la expansión poblacional con infraestructura adecuada.

El rol del Estado en el desarrollo urbano

La construcción de viviendas vuelve a poner en el centro el rol del Estado en la planificación del desarrollo. En una provincia atravesada por el crecimiento económico, especialmente en sectores como Vaca Muerta, la presión sobre el mercado inmobiliario se incrementa y genera desigualdades en el acceso a la tierra.

Frente a ese escenario, la política habitacional aparece como una herramienta clave para equilibrar esas tensiones. No solo permite mejorar la calidad de vida de las familias, sino también ordenar el territorio y evitar desarrollos informales o desiguales.

Cada vivienda que se construye en Neuquén representa mucho más que una obra. Es la posibilidad concreta de acceder a un hogar, de proyectar un futuro y de generar arraigo.

El gobierno de Rolando Figueroa decidió colocar este tema en el centro de su agenda, con una política que combina inversión, planificación y articulación con distintos actores.