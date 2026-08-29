Menos droga, menos armas: Neuquén profundiza la batalla contra el microtráfico

La desfederalización del narcomenudeo permitió al Gobierno provincial asumir un rol activo en la lucha contra la venta de drogas en los barrios y profundizar una política que apunta a desarticular el último eslabón de la cadena del narcotráfico. La tercera quema de sustancias estupefacientes y la destrucción de 800 armas de fuego son parte de una misma estrategia: sacar de circulación los elementos que alimentan el delito y la violencia.

En la última quema, realizada en los hornos pirolíticos del Cementerio Central de Neuquén capital, fueron destruidos 12 kilos de cocaína, 25 kilos de marihuana y 78 kilos de plantas de cannabis que estaban destinadas a la comercialización, por un valor superior a los 2.000 millones de pesos. La medida muestra la decisión de la Provincia de intervenir directamente sobre una problemática que impacta en la vida cotidiana de las familias y las comunidades.

El gobernador Rolando Figueroa destacó la decisión de asumir este desafío y sostuvo que “estos son los cambios que hemos venido a traer a la sociedad neuquina. Nosotros permanentemente visualizábamos injusticias dentro de la provincia, y la lucha contra la droga necesitaba claramente una decisión política”, afirmó.



La estrategia también apunta a reducir la circulación de armas. A comienzos de agosto, el ministerio Público Fiscal entregó al Registro Nacional de Armas (Renar) 800 armas de fuego, 250 kilos de municiones y 400 cargadores vinculados con causas penales finalizadas para su destrucción definitiva. De ese total, 100 armas habían sido secuestradas en procedimientos relacionados con la venta de drogas, evidenciando el vínculo entre el microtráfico y la violencia.

Figueroa remarcó que una provincia más segura requiere también menos armas y puso en valor el trabajo de la Policía del Neuquén. “Tenemos una Policía enfocada, honesta, que nos llena de orgullo a todos los neuquinos y que asumió un rol preponderante incluso en la lucha contra el microtráfico. Mientras muchos aconsejaban mirar hacia otro lado, nosotros, en cambio, tomamos esta lucha como propia”, señaló.

Neuquén se transforma en referencia gracias al trabajo articulado de la Policía, el ministerio Público Fiscal, el ministerio de Seguridad, la Justicia, los gobiernos locales y la ciudadanía. De este modo, los allanamientos, denuncias, condenas, secuestros y destrucción efectiva de drogas y armas forman parte de un modelo que busca atacar el problema en los barrios y evitar que lo secuestrado vuelva a las calles. El objetivo es concreto: menos droga, menos armas y comunidades más seguras.