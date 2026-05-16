Mientras avanza el gas, Neuquén sigue llegando con leña y garrafas a cada rincón

En Neuquén, el invierno no llega de la misma manera a todos lados. Hay localidades donde el gas natural ya forma parte de la vida cotidiana y otras donde todavía el frío se enfrenta con leña, garrafas y calefacción alternativa.

Por eso, mientras la provincia avanza con obras y proyectos para ampliar el acceso al gas en distintas regiones, el gobierno mantiene activo uno de los dispositivos sociales más importantes del invierno: el Plan Calor.

La política ya está en marcha en todo el territorio neuquino y busca acompañar a miles de familias que todavía no cuentan con conexión a la red de gas natural.

El Estado llega donde todavía no llega el gas

Desde que asumió Rolando Figueroa, Neuquén avanzó con inversiones en infraestructura energética y obras que buscan integrar localidades históricamente relegadas. Sin embargo, el territorio provincial sigue teniendo zonas rurales, parajes y comunidades donde el acceso al gas aún está por llegar.

En ese contexto, el Plan Calor aparece como una herramienta clave para atravesar los meses más duros del año. La asistencia está orientada especialmente a familias del interior provincial, regiones cordilleranas y sectores vulnerables. El operativo incluye distribución de leña y garrafas para garantizar calefacción en hogares donde las bajas temperaturas golpean con mayor fuerza.

Miles de metros cúbicos de leña para enfrentar el invierno

La logística del plan, coordinado por el ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, involucra una estructura de gran escala. La empresa estatal Corfone lleva adelante la distribución de 60 mil metros cúbicos de leña en regiones cordilleranas y precordilleranas.

La inversión provincial supera los 2.200 millones de pesos y, hasta el momento, ya se entregó cerca del 70% del volumen previsto para esta temporada.

A eso se suman más de 568 millones de pesos en aportes destinados a municipios y comisiones de fomento para fortalecer la compra, producción y traslado de leña según las necesidades de cada localidad.

Localidades donde el operativo ya está en marcha

El Plan Calor avanza en distintas regiones de la provincia, especialmente en zonas donde las condiciones climáticas son más extremas.

Las acciones se desarrollan en localidades de las regiones de Los Lagos, Pehuén y Alto Neuquén, mientras que en la Confluencia también se refuerza la asistencia.

En Neuquén capital, por ejemplo, se distribuirán 4.000 metros cúbicos de leña a través de Centros de Promoción Comunitaria y comisiones vecinales.

Además, el operativo contempla la entrega mensual de garrafas en ciudades como Centenario, Plottier, Vista Alegre y Senillosa.

La distribución de gas envasado es otro eje central del programa. En la región Confluencia se entregan 8.400 garrafas por mes, mientras que en el interior provincial la cifra asciende a 11 mil unidades mensuales.

Cada garrafa implica una inversión aproximada de 30 mil pesos, contemplando tanto la carga como el transporte hasta cada localidad.

Una política que combina asistencia y desarrollo

El gobierno provincial sostiene dos líneas paralelas: por un lado, ampliar infraestructura energética y llegar con obras a más localidades; por otro, garantizar asistencia inmediata mientras esa transformación avanza.

La secretaria de Desarrollo Humano, Miryan Abojer, destacó que el adelantamiento del operativo fue clave frente a la llegada temprana del frío y las primeras nevadas.

También remarcó la importancia del trabajo conjunto entre Provincia, municipios, comisiones de fomento y empresas estatales para garantizar que la asistencia llegue efectivamente a cada rincón.