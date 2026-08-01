Neuquén apuesta a la educación técnica con una inversión sin precedentes

Mientras el desarrollo de Neuquén avanza al ritmo de Vaca Muerta, el Gobierno provincial acelera una de las inversiones educativas más importantes de las últimas décadas: la construcción de una nueva red de escuelas técnicas financiada íntegramente con recursos propios.

El objetivo es avanzar con nuevas Escuelas Provinciales de Educación Técnica (EPET) para formar a las nuevas generaciones que demandará el desarrollo productivo en cada región. Al respecto, el gobernador Rolando Figueroa destacó que “la educación es prioridad, venimos de escuelas sumamente abandonadas, con 700 aulas tráiler, que ya estamos reemplazando por aulas y edificios”.

La magnitud del plan refleja una decisión política inédita. Actualmente, la provincia supera los cien mil metros cuadrados de nuevos edificios escolares y espacios educativos en ejecución, además de múltiples obras de ampliación y mejoras en establecimientos existentes. La ministra de Educación, Soledad Martínez, manifestó que “todo se hace con recursos propios, algo que en la provincia del Neuquén no pasaba hace unos 30 o 35 años”.

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La expansión de la educación técnica responde a una necesidad concreta: acompañar el crecimiento poblacional y económico que experimenta la provincia. En ese sentido, avanzan ampliaciones de talleres y nuevos espacios en las EPET 15 de Zapala, 21 de San Martín de los Andes, 17 de Neuquén capital y 9 de Plottier, además de obras para la EPEA 2 de esa localidad y la futura ampliación de la EPET 4 de Junín de los Andes.

Al mismo tiempo, la provincia consolida una verdadera red de nuevas escuelas técnicas. Ya se encuentran en ejecución o licitación los edificios definitivos para las EPET 23 de Añelo, 24 de Rincón de los Sauces, 25 de Plottier, 26 de San Patricio del Chañar, 28 de Villa La Angostura, 29 de Centenario y 30 de San Martín de los Andes. A ellas se suman una nueva EPET para el sector Oeste de Neuquén capital, otra anunciada para Cutral Co y el proyecto de relocalización con ampliación de talleres de la EPET 13 de Chos Malal, acercando oportunidades de formación técnica a cada punto del territorio provincial.

La inversión no se limita a construir edificios. El Gobierno provincial anticipó que en los próximos meses presentará un plan integral de mejora y reequipamiento para los talleres de todas las EPET. La estrategia también alcanza a otros niveles educativos, con nuevos jardines, escuelas primarias, institutos de formación docente, centros de educación física y centros de iniciación artística, consolidando una transformación integral del sistema educativo.

La llegada de miles de nuevas familias, impulsada por el desarrollo energético, incrementó especialmente la matrícula del nivel medio en el corredor que une la Confluencia con la región hidrocarburífera. Para responder a esa demanda, la Provincia no solo invierte en nuevos edificios, sino que también garantiza los cargos y horas docentes necesarios para el funcionamiento de las escuelas en expansión. Así, con recursos propios y una planificación de largo plazo, la educación técnica se convierte en una de las principales herramientas para preparar a los neuquinos para el presente y el futuro del desarrollo provincial.