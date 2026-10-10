Neuquén consolida al turismo como motor de desarrollo

El turismo se consolida como una de las principales actividades económicas de Neuquén y es estratégica para diversificar la matriz productiva provincial. Los resultados de la temporada de invierno 2026 reflejan el crecimiento sostenido del sector y el impacto que tienen las inversiones públicas en rutas, infraestructura, aeropuertos y conectividad para ampliar las oportunidades de desarrollo en todo el territorio.

Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, los destinos vinculados al producto nieve recibieron 284.159 turistas, que generaron un consumo turístico estimado en 260 mil millones de pesos y alcanzaron 849.629 camas/noches vendidas. La actividad se extendió durante septiembre debido a las condiciones climáticas favorables y a la permanencia de nieve, lo que permitió prolongar el movimiento en los centros de esquí y en toda la cadena de servicios.

El relevamiento del ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales comprendió Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Caviahue, Villa Pehuenia-Moquehue y la ciudad de Neuquén, que funciona como principal destino de apoyo. En conjunto, fueron relevados 615 alojamientos habilitados, con 18.840 plazas disponibles.

La ocupación en los destinos invernales creció tres puntos porcentuales respecto del mismo período de 2025. Estos resultados son consecuencia de un trabajo articulado durante todo el año con el sector privado, los municipios, los destinos y los centros de esquí. En ese sentido, el Gobierno lleva adelante una importante inversión en infraestructura para generar condiciones que contribuyan a impulsar la inversión privada en el Neuquén actual y post Vaca Muerta.

Desde diciembre de 2023, la gestión del gobernador Rolando Figueroa incorporó al turismo como un componente estratégico del desarrollo provincial. La política contempla inversiones que exceden al producto nieve y abarcan rutas, aeropuertos, infraestructura básica, conectividad y herramientas de financiamiento para acompañar a prestadores y emprendedores.

Uno de los principales pilares es el Plan Vial Neuquén 2026, que interviene sobre 2.050 kilómetros de rutas mediante obras de pavimentación y repavimentación. La mejora de los corredores busca integrar regiones, facilitar el acceso a los destinos y generar nuevas condiciones para el desarrollo de inversiones turísticas.

A esta infraestructura se suman 46 obras de agua y saneamiento en 22 localidades, con una inversión superior a los 210.000 millones de pesos y más de 557.000 habitantes beneficiados. Se trata de obras que acompañan el crecimiento urbano y turístico y permiten ampliar la capacidad de los destinos.

La conectividad aérea también cumple un papel central. El Aeropuerto Internacional Presidente Perón constituye la principal puerta de entrada a la provincia, mientras que el Aeropuerto Aviador Carlos Campos permite el acceso directo a los destinos de Lagos del Sur. Además, se incorporaron conexiones internas entre Neuquén y San Martín de los Andes y entre Neuquén y Chos Malal.

El fortalecimiento de la conectividad digital completa esta estrategia, al facilitar reservas, medios de pago, gestión de servicios y nuevas modalidades de trabajo.

El Estado provincial también acompaña al sector privado mediante MiPyme Turismo y Neuquén Financia, herramientas destinadas a prestadores formalizados y pequeños emprendedores en proceso de formalización. El objetivo es facilitar inversiones en instalaciones, equipamiento y servicios, fortaleciendo una cadena turística que genera actividad económica y oportunidades en distintas localidades de Neuquén.