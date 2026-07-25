Neuquén: De establecimientos educativos improvisados a escuelas de verdad

Durante años, cientos de chicos y chicas de Neuquén atravesaron inviernos de frío extremo y jornadas sofocantes dentro de aulas montadas en tráilers. Esa realidad, que durante mucho tiempo pareció naturalizada, comenzó a cambiar hace dos años y medio, con la mayor inversión en infraestructura educativa de la historia de la provincia. En lo que va de la actual gestión ya se construyeron más de 600 aulas nuevas, una transformación que hace justicia con miles de estudiantes y avanza hacia la eliminación definitiva de las escuelas tráiler.

Otro paso en ese camino se concretó hace apenas unos pocos días, con el retiro de 19 tráilers de la EPET N 25 de Plottier, institución que en los próximos días se mudará a su edificio propio. Desde su creación, la escuela funcionó en un inmueble alquilado y durante los últimos cuatro años dependió de módulos provisorios para dictar clases y contar con sanitarios. El operativo simboliza el final de una etapa marcada por la precariedad y el comienzo de otra con espacios adecuados para enseñar y aprender.

El gobernador Rolando Figueroa ratificó que la erradicación de las escuelas tráiler es una prioridad de gestión. «Apenas asumimos comenzamos a construir escuelas y queremos culminar el 2027 con la erradicación de las escuelas tráiler. Tenemos que tener escuelas como nosotros nos merecemos; por eso la mayor inversión que hacemos los neuquinos cada día es para la educación», sostuvo al referir a la infraestructura escolar.



La emoción también se vivió dentro de la comunidad educativa. La directora de la EPET 25, Karen Carriel, recordó los años transcurridos en esas estructuras transitorias y celebró el cambio: «Hoy se están retirando los tráileres y esto conlleva un montón de alegría. Hace cuatro años que habitamos los tráileres, con todo lo que significa estar en ellos». Agregó que tanto docentes como estudiantes atravesaron una situación «muy tediosa» y destacó que ahora podrán desarrollar sus actividades «en un espacio cálido y con temperaturas adecuadas”.

Cuando comenzó la actual gestión provincial, Neuquén dependía de alrededor de 700 tráilers para responder al crecimiento de la matrícula o alojar escuelas sin edificio propio. Desde entonces, la reactivación de obras paralizadas, la inauguración de nuevos establecimientos y el avance de edificios y ampliaciones en todo el territorio permitieron reducir de manera sostenida esa dependencia. Casos como los del CPEM N 100 de Chorriaca, la Escuela Primaria N 225 de Chos Malal, la Escuela Primaria N 7 de Junín de los Andes y ahora la EPET 25 de Plottier muestran que el reemplazo de módulos de chapa por aulas de material es una realidad.

El retiro de los tráileres de la EPET 25 trasciende una mudanza. Representa el cambio de una política educativa que garantiza que ningún estudiante tenga que aprender en condiciones precarias. Con más de 600 aulas nuevas ya levantadas, la provincia avanza en saldar una deuda histórica y en asegurar que el derecho a la educación también se exprese en la calidad de los espacios donde se enseña y se aprende.