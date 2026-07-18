Neuquén es la provincia que más invierte en sus estudiantes

Neuquén se ubica al frente del país en materia de inversión educativa. Un informe elaborado por especialistas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) reveló que la provincia destinó en 2024 cerca de 6 millones de pesos por estudiante, el monto más alto de la Argentina que, además, se ha incrementado en los presupuestos que le siguieron.

La apuesta por la educación se refleja especialmente en la obra pública escolar. En lo que va de la gestión ya se construyeron 637 aulas nuevas, una inversión histórica que permitió ampliar la capacidad de las escuelas y avanzar en el reemplazo progresivo de las aulas que funcionaban en trailers. De esta manera, miles de estudiantes hoy cursan en espacios adecuados, seguros y preparados para favorecer el aprendizaje.

La provincia también reactivó y finalizó con fondos propios las obras escolares que habían quedado paralizadas por la interrupción del financiamiento nacional. A eso se suman ampliaciones, trabajos de mantenimiento habitual y mayor por alrededor de 70.000 millones de pesos invertidos a partir del último verano, destinados instituciones de las diferentes regiones de la provincia.

Entre las acciones a destacar se hicieron relevantes mejoras en patios, techos y actualización de servicios básicos con una inversión superior a los 21.000 millones de pesos. Desde la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (Upefe) y de la empresa Corfone, también se afrontan obras de nuevos edificios con destino a cerca de 25 establecimientos educativos por una cifra superior a los 400.000 millones de pesos.



Al respecto, el gobernador Rolando Figueroa remarcó que “si no invertimos en educación, es imposible otorgar nuevas oportunidades para que los jóvenes sean libres”. En este sentido, también destacó “la importancia de un Estado presente” en la ejecución de obras, la entrega de becas educativas y el acompañamiento escolar.

«La inversión histórica se traduce en acciones concretas que garantizan el funcionamiento diario y el desarrollo socioeducativo regional», afirmó la ministra de Educación, Soledad Martínez. Explicó que los recursos se distribuyen de manera equitativa en comedores y refrigerios escolares, transporte, equipamiento para talleres, materiales didácticos y deportivos, además de

fortalecer la seguridad y el funcionamiento de las instituciones.

La ministra agregó que el fortalecimiento del sistema educativo no se limita a la infraestructura. Señaló que la gestión impulsó una creación inédita de cargos y horas docentes y consolidó políticas como el Plan Redistribuir Oportunidades, cuyo eje principal son las Becas Gregorio Álvarez, destinadas a acompañar las trayectorias escolares y favorecer la permanencia y el egreso de estudiantes de todos los niveles.

El liderazgo nacional en inversión por alumno, sumado a la decisión de destinar el 42 por ciento del presupuesto provincial a Educación, posiciona a Neuquén como un ejemplo de cómo los recursos públicos pueden transformarse en igualdad de oportunidades. La ministra valoró, además, los datos del informe presentado ante el Poder Legislativo a fines de 2025 por el ministerio de Economía de la provincia, en el que se destacó una inversión proyectada de 9,9 millones de pesos por alumno al año, tal como lo dispuso el gobernador.