Neuquén Habita: cómo el plan de 20.000 soluciones habitacionales empieza a transformar la vida de miles de familias

La escena se repitió en el Salón Municipal de San Martín de los Andes: 36 familias recibieron finalmente la escritura de su vivienda. Un papel que, para muchos, significa años de esfuerzo, cuotas pagadas y espera paciente. Pero también algo más profundo: seguridad jurídica, tranquilidad y futuro.

Así empieza a tomar forma en el territorio el impacto de “Neuquén Habita”, el plan impulsado por el gobierno provincial que proyecta 20.000 soluciones habitacionales en dos años, con una inversión estimada en 450 millones de dólares.

La escritura como punto de llegada

Cuando una familia recibe su escritura, no recibe solo un documento. Recibe la confirmación de que esa casa —que comenzó como un terreno, que luego fue construcción y pago mensual— ahora es plenamente suya.

Durante la entrega en San Martín de los Andes, las autoridades remarcaron que el objetivo es ordenar, regularizar y cumplir con quienes ya transitaron el proceso completo de acceso a la vivienda.

La regularización dominial es uno de los ejes centrales del programa. Porque sin escritura no hay seguridad, no hay posibilidad de proyectar ampliaciones, ni acceso pleno a derechos.





Un plan integral que va más allá de construir casas

“Neuquén Habita” no se limita a levantar paredes. El programa incluye:

Construcción de viviendas unifamiliares y multifamiliares.

Desarrollo de lotes con servicios.

Mensuras y regularización de tierras.

Integración socio urbana de barrios.

Infraestructura de agua, gas, cloacas y electricidad.

Viviendas específicas para adultos mayores.

En San Martín de los Andes, por ejemplo, además de la entrega de escrituras ya se construyen 34 viviendas y se ejecuta un acueducto de refuerzo que beneficiará a más de 800 familias. También se proyectan 46 viviendas nuevas, 32 para adultos mayores y la integración socio urbana de 231 familias en La Cantera.

El impacto en la ciudad de Neuquén

En la capital provincial el programa tiene en marcha o por iniciarse 10.473 soluciones habitacionales, una cifra que muestra la dimensión del plan.

Los proyectos incluyen:

590 viviendas unifamiliares.

306 multifamiliares.

2.600 regularizaciones de asentamientos.

630 lotes con servicios.

3.551 mensuras.

Miles de redes de agua, gas, cloacas y electricidad en ejecución.

Ya se entregaron 172 viviendas y hay cientos más en obra o proceso de adjudicación. En barrios como Cuenca XV, Ruca Antu, La Familia, 7 de Mayo y Peumayén, el impacto no es solo habitacional: es urbano y social.

Un alcance provincial, pueblo por pueblo

Desde Plaza Huincul hasta Chos Malal, desde Zapala hasta Aluminé, el plan se despliega con proyectos adaptados a cada localidad.

En el norte neuquino se avanzan mensuras, construcción de viviendas y extensión de servicios en Andacollo, El Huecú, Las Ovejas, Loncopué, Varvarco, Los Miches y muchas más.





En el centro y sur provincial se ejecutan lotes con servicios, viviendas para adultos mayores y regularizaciones dominiales en localidades como Piedra del Águila, Senillosa, Villa La Angostura, Villa Pehuenia-Moquehue y Rincón de los Sauces.

La lógica es territorial: no concentrar las soluciones en las grandes ciudades, sino llegar también a comisiones de fomento y pueblos pequeños.

Más que infraestructura: organización familiar y arraigo

El impacto del programa no se mide solo en números. Se mide en estabilidad. Una vivienda formalizada permite:

Acceso a servicios en condiciones.

Mayor organización familiar.

Posibilidad de heredar y planificar a largo plazo.

Integración plena al tejido urbano.

En muchos casos, además, se trata de familias en situación de alta vulnerabilidad que acceden a soluciones adaptadas a sus necesidades.

Una política pública que busca cambiar el mapa habitacional

“Neuquén Habita” apunta a fortalecer el rol del Banco Provincia del Neuquén (BPN), la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS) y el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), articulando con municipios, mutuales y sindicatos.

El inicio de las soluciones ya marcó el ritmo de ejecución. Si se cumple la meta de 20.000 en dos años, la provincia registrará uno de los mayores planes habitacionales de su historia reciente.