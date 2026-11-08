Neuquén impulsa un plan vial de 175 millones de dólares para transformar los accesos a la capital

Neuquén atraviesa una etapa de expansión que transforma su territorio y multiplica las demandas de infraestructura. El desarrollo de Vaca Muerta, la llegada de nuevas familias y el crecimiento de la actividad económica impulsan una provincia que necesita ampliar sus servicios y mejorar sus conexiones. Frente a este escenario, el gobernador Rolando Figueroa puso en marcha una planificación vial estratégica para acompañar ese proceso y anticiparse a las necesidades del futuro.

Uno de los principales desafíos está en los accesos a Neuquén capital, donde el aumento del tránsito exige nuevas soluciones para garantizar una circulación más segura y ágil. Para responder a esa demanda, la Provincia y la Municipalidad de Neuquén llevan adelante el Plan Maestro de Accesos Metropolitanos, que contempla una inversión de 175 millones de dólares y un conjunto de intervenciones sobre los principales corredores de ingreso y egreso de la ciudad.

Esta es una muestra de que cuando trabajamos juntos, Provincia, municipio y las empresas, podemos transformar los recursos en infraestructura que mejora la vida de los neuquinos Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén.

“Esta es una muestra de que cuando trabajamos juntos, Provincia, municipio y las empresas, podemos transformar los recursos en infraestructura que mejora la vida de los neuquinos”, destacó Figueroa, al poner en valor la articulación entre el Estado y el sector privado.

Entre las obras previstas se encuentra la duplicación de 6,5 kilómetros de la Autovía Norte, entre el Tercer Puente y la rotonda de Casimiro Gómez, la finalización del nodo vial Cañadón de las Cabras y la construcción de pasos a distinto nivel en cruces estratégicos. También ya está en marcha la obra de la duplicación de la ruta provincial 67 y las nuevas conexiones con la ruta nacional 22.

La planificación se complementa con la apertura de las avenidas Los Paraísos y Eslovenia, que permitirán mejorar la vinculación entre la meseta y el centro de la capital. Además, la Provincia asumió la gestión de tramos viales que estaban bajo jurisdicción nacional para avanzar con las obras, mientras que la inversión de YPF aporta recursos para acelerar las intervenciones.

El desafío es que el crecimiento de Neuquén se traduzca también en mejores condiciones de vida: menos demoras, viajes más seguros y conexiones más ágiles para quienes trabajan, estudian o necesitan trasladarse todos los días. Porque el desarrollo de Vaca Muerta no solo demanda rutas para la producción, sino también infraestructura que llegue a la vida cotidiana de los neuquinos.