Neuquén redobla la apuesta en deportes: más inversión, más clubes y más oportunidades

En Neuquén, el deporte no se piensa solamente como competencia. Se piensa como actividad social, como contención y como una herramienta que puede cambiar realidades. Y en esa mirada, los clubes ocupan un lugar central.

Este lunes, en el Espacio Duam de la capital provincial, el gobernador Rolando Figueroa volvió a poner ese eje en el centro de la escena al presentar la edición 2026 del Programa de Fortalecimiento de Clubes Neuquinos. Pero más que un lanzamiento, fue la continuidad de una historia que ya viene en marcha.

“La inversión en deporte es la inversión en el Neuquén del mañana”, sostuvo el mandatario, dejando en claro que detrás de cada peso destinado a los clubes hay una idea de provincia que se proyecta a largo plazo.

Una política que se consolida

El nuevo programa no parte de cero. Según detalló el propio Figueroa, desde el inicio de su gestión ya se destinaron alrededor de 4.500 millones de pesos a través del programa Clubes Sociales, una política que permitió a las instituciones mejorar su infraestructura y fortalecer su funcionamiento.

Ahora, la apuesta crece con una nueva iniciativa que suma una inversión de 6.500 millones de pesos, con el objetivo de seguir acompañando a los clubes en toda la provincia. “Son fondos públicos y tenemos que mostrar de qué manera se invierten”, remarcó el gobernador, poniendo el acento en la transparencia y la profesionalización de las instituciones.

En paralelo, también se puso en marcha otro programa distinto: el de Fortalecimiento de Clubes Neuquinos. Esta iniciativa, articulada junto a PAE, selecciona a 30 instituciones de 9 localidades, en una convocatoria que reunió a 80 clubes. La selección contempló criterios como la formalidad institucional, la representatividad territorial y la distribución por regiones, garantizando un enfoque federal.

Este segundo programa incluye instancias de capacitación para dirigentes y entrenadores, con foco en la gestión, la planificación y el desarrollo deportivo.

El deporte como base

La visión del gobierno no se agota en sostener a los clubes. Busca construir un sistema deportivo integral que acompañe a los atletas desde sus primeros pasos hasta el alto rendimiento.

En ese sentido, Figueroa destacó la necesidad de formar entrenadores, mejorar la gestión y sostener un ciclo completo del deportista. También anunció el fortalecimiento del sistema de becas, donde un atleta de alto rendimiento puede recibir hasta 500 mil pesos mensuales.

Además, se avanza en un proyecto de ley para garantizar la educación de los deportistas, evitando que tengan que elegir entre estudiar o competir.

La infraestructura también aparece como parte clave de este esquema. El gobernador confirmó la construcción de un natatorio olímpico en la Ciudad Deportiva, con una inversión cercana a los 50 millones de dólares, además de nuevos natatorios en cada región.

Una red que crece

El fortalecimiento de los clubes también permitió la consolidación de la Red de Clubes Neuquinos, integrada por 30 instituciones que hoy trabajan de manera articulada en toda la provincia.

Desde ese espacio surgió además la campaña “Si hay violencia, no hay juego”, una iniciativa que busca erradicar situaciones de violencia en el deporte y promover entornos seguros y respetuosos.

El diagnóstico que impulsó la campaña es claro: el 67% de los dirigentes identifica la violencia como una problemática frecuente, lo que llevó a los clubes a organizarse y generar acciones concretas.

Un modelo que apuesta al deporte como política pública

La ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, resumió el espíritu del programa al señalar que cuando el Estado, el sector privado y los clubes trabajan juntos, los resultados se potencian. En este caso, la articulación con Pan American Energy en el programa de Fortalecimiento de Clubes Neuquinos aparece como un ejemplo de ese esquema.

La presencia de la ex jugadora de hockey Luciana “Lucha” Aymar en el lanzamiento también reforzó ese mensaje. Su charla puso en valor el esfuerzo, la perseverancia y el trabajo en equipo, valores que el gobierno busca trasladar a todo el sistema deportivo.

La historia que se empieza a consolidar en Neuquén tiene un punto de partida claro: los clubes. Espacios donde se forman deportistas, pero también donde se construyen vínculos, se contienen realidades y se generan oportunidades.