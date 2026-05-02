Neuquén refuerza el deporte con becas mensuales, premios millonarios y apoyo integral para sus atletas

Durante años, muchos deportistas neuquinos construyeron sus carreras a puro esfuerzo, con recursos limitados y dependiendo en gran parte del apoyo familiar. Hoy, esa historia empieza a cambiar. El gobierno provincial entregó becas a atletas de mediano y alto rendimiento, consolidando una política que busca acompañar el desarrollo deportivo desde el Estado.

El acto estuvo encabezado por el gobernador Rolando Figueroa, quien planteó un objetivo claro: transformar estas becas en políticas de Estado que trasciendan las gestiones políticas. La idea es que el respaldo a los deportistas no dependa de un gobierno, sino que se sostenga en el tiempo.

El programa alcanza a 56 deportistas en esta edición y representa una inversión superior a los 250 millones de pesos. Los beneficiarios recibirán entre 300 mil y 500 mil pesos mensuales, según su nivel de competencia.

En la categoría olímpico-panamericana, cinco atletas percibirán el monto más alto. En el nivel sudamericano-mundial, 36 deportistas recibirán 400 mil pesos, mientras que otros 15, en etapa de proyección, accederán a 300 mil.

Pero el respaldo no se limita a un ingreso económico. Se suma el incentivo “Neuquén en el podio”, que premia los resultados destacados en competencias oficiales con premios de hasta 10 millones de pesos, reforzando el reconocimiento al esfuerzo y al rendimiento.

El deporte como política de gobierno

Más allá de los números, hay estrategia de gestión. El deporte se posiciona como una herramienta, vinculada a valores como la disciplina, la constancia y el esfuerzo.

La ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, lo definió con claridad: el deporte no es solo competencia, sino también formación. Y para que ese proceso sea posible, el talento necesita respaldo.

En ese sentido, el programa fue ajustado a partir del diálogo con los propios deportistas. A diferencia de años anteriores, las becas ahora se pagan durante los 12 meses, reconociendo que el entrenamiento y la preparación no se detienen.

Uno de los puntos más destacados es la compatibilidad con las becas educativas Gregorio Álvarez. Esto permite que un joven pueda estudiar y desarrollar su carrera deportiva al mismo tiempo, sin tener que elegir entre una cosa u otra.

Según explicó Figueroa, en algunos casos el apoyo puede alcanzar hasta un millón de pesos mensuales, combinando ambas ayudas. El objetivo es claro: dar condiciones reales para que los deportistas puedan proyectar su futuro.

Más que dinero: un acompañamiento integral

El programa también incorpora asistencia técnica. Nutricionistas, psicólogos, kinesiólogos y evaluadores forman parte del equipo que acompaña a los atletas.

Esto marca un cambio de enfoque. Ya no se trata solo de financiar, sino de construir un sistema de apoyo integral, que permita mejorar el rendimiento y sostener carreras deportivas en el tiempo.

El respaldo a los deportistas se complementa con otras políticas, como el fortalecimiento de clubes y la inversión en infraestructura. Entre los anuncios, se destacan proyectos como la construcción de una pileta olímpica y piletas semiolímpicas en distintas regiones.

La lógica es reforzar toda la base del sistema deportivo. Porque, como planteó el gobernador, los atletas no solo compiten: también se convierten en referentes para nuevas generaciones.

El impacto que va más allá de la competencia

Cada beca representa una oportunidad individual, pero también tiene un efecto colectivo. Los deportistas funcionan como ejemplo para otros jóvenes, generando un círculo virtuoso que impulsa la práctica deportiva.

En Neuquén, el deporte empieza a consolidarse como una política pública estructural. Una decisión que busca ir más allá del resultado inmediato y construir, a largo plazo, una provincia donde el talento tenga oportunidades reales.

Y en esa historia, el Estado deja de ser un espectador. Se convierte en un actor central que acompaña, invierte y apuesta por quienes representan a la provincia dentro y fuera de la cancha.