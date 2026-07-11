Neuquén suma tecnología para fortalecer la seguridad

La seguridad pública continúa incorporando herramientas para aportar soluciones concretas al objetivo de fortalecer la prevención del delito y brindar intervenciones más seguras y eficaces ante situaciones de riesgo. En ese camino, el Gobierno provincial avanza con la capacitación de efectivos policiales para el uso de las TASER 10, una tecnología que apunta a proteger a los vecinos mediante procedimientos más eficientes y con menor riesgo para todas las personas involucradas.

Como parte de este proceso de fortalecimiento de la seguridad, la Policía del Neuquén comenzó la capacitación del personal que utilizará las TASER 10, dispositivos electrónicos de baja letalidad que ofrecen una alternativa eficaz para intervenir en situaciones de alto riesgo. La formación contempla entrenamiento teórico y práctico, protocolos de actuación, marco legal y certificación obligatoria, garantizando que estas herramientas sean utilizadas exclusivamente por personal especialmente preparado. El gobierno provincial ya logró reducir los índices delictivos y avanza con inversiones, incorporación de móviles, armamento y capacitación del personal policial.

Esta gestión está comprometida en dotar a la policía de las herramientas que sean necesarias para la evolución en el combate del delito y la seguridad pública que tanto nos están pidiendo los ciudadanos del Neuquén”. Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén

Las TASER 10 no solo permiten intervenir para detener la comisión de un delito con mayor eficacia, sino que también reducen significativamente los riesgos para todas las personas involucradas. Su baja letalidad busca proteger tanto al vecino como al propio agresor, posibilitando neutralizar una situación violenta sin provocar lesiones permanentes ni secuelas, favoreciendo una resolución más segura y dentro del contexto legal.



Con esta incorporación, Neuquén consolida una política de seguridad basada en la prevención, la innovación tecnológica y la profesionalización de sus fuerzas. La implementación de las TASER 10 refleja la decisión de responder a las demandas de la sociedad con herramientas que fortalezcan el trabajo policial, contribuyan a prevenir hechos delictivos y brinden mayor tranquilidad a las familias neuquinas.