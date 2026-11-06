Neuquén suma una propuesta gastronómica en altura: abre el primer skybar de la ciudad

La escena urbana y gastronómica de la ciudad de Neuquén se prepara para dar un salto cualitativo con la próxima apertura de Vértice Skybar, el nuevo espacio en altura diseñado para combinar coctelería de autor, cocina contemporánea y una vista sin precedentes del skyline valletano.

Aunque su ubicación y características podrían hacer pensar en productos caros, desde el establecimiento destacan que los precios no serán elevados y estarán acorde a los valores de mercado. «Queremos derribar ese mito y ofrecer una experiencia de calidad que se pueda disfrutar sin que eso implique un gasto excesivo», afirmaron.

Ubicado en pleno centro, Vértice nace para responder a la creciente demanda de experiencias que conjugan gastronomía de calidad, arquitectura de vanguardia y entretenimiento en un espacio donde la arquitectura, gastronomía, música y hospitalidad se integran en una misma experiencia. La propuesta está pensada para ser All-day dining abriendo sus puertas a las 9 de la mañana y cerrando a las 1 de la madrugada.

Una experiencia multisensorial en la cima de Neuquén

El concepto de Vértice Skybar se articula en tres pilares principales:

Coctelería de autor y clásicos reversionados: Una barra central a cargo de bartenders especializados, con tragos diseñados a partir de botánicos regionales, destilados premium y opciones sin alcohol pensadas para cada momento del día.

Gastronomía y cocina de autor: Una propuesta gastronómica contemporánea para acompañar cada momento del día.

Ambientación y vista privilegiada: Un diseño arquitectónico que aprovecha al máximo los ventanales y terrazas, ofreciendo una perspectiva aérea de Neuquén y las luces del valle.

Impulso al desarrollo y turismo urbano

“Buscamos que Vértice sea más que un bar: queremos ofrecer un punto de referencia para la ciudad, un mirador donde encontrarse y disfrutar la puesta de sol con un estándar de servicio y ambiente a la altura de las grandes capitales”, señalan desde el equipo impulsor del proyecto.

El espacio contará con sector interior, un espacio de barra y área de terraza al aire libre para disfrutar de las noches de temporada, con capacidad adaptada tanto a reservas previas como a ingresos espontáneos. Todo se gestionará a través de su web.

Lanzamiento y disponibilidad

La fecha de inauguración oficial y el sistema de reservas se anunciarán próximamente a través de sus canales oficiales.

Email: admin@verticeskybar.com

Instagram: @vertice.skybar

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