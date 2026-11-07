Neuquén transforma madera en energía y abre una nueva etapa productiva

Neuquén avanza en la diversificación de su matriz energética y productiva con la puesta en marcha de la primera planta de pellets de la provincia. La fábrica, instalada en el aserradero de la Corporación Forestal Neuquina (Corfone) en Junín de los Andes, convierte residuos de la industria maderera en combustible destinado a calefacción.

La iniciativa representa un nuevo paso en la estrategia provincial de aprovechamiento integral de los recursos, al transformar materiales que anteriormente eran considerados descartes en un producto con valor económico y energético. Además, contribuye a reducir la acumulación de residuos forestales, una situación que también representa un riesgo frente a los incendios.

Durante la inauguración, el gobernador Rolando Figueroa destacó la importancia de avanzar en este tipo de inversiones. “Es un paso adelante aprovechar el descarte de nuestros bosques, que nos ponía siempre en riesgo de incendios con lo que guardábamos. Es una gran inversión que hemos hecho”, expresó.

También puso en valor el papel de Corfone en el desarrollo provincial y su presencia en distintas etapas de la vida cotidiana de los neuquinos, desde la construcción de viviendas hasta la calefacción de los hogares.

Por su parte, el presidente de la empresa, Jorge Lara, agradeció la decisión política de concretar el proyecto y el trabajo de los equipos que participaron en su construcción. “El circuito se cierra, aprovechando todo hasta la última cascarita de esos árboles y de los troncos. Eso se transforma en materia prima para hacer lo que necesita Neuquén”, señaló.

La planta demandó una inversión aproximada de 3,8 millones de dólares y fue equipada con tecnología de origen italiano. El financiamiento se concretó mediante un esquema de leasing entre Corfone y Gas y Petróleo del Neuquén (GyP).

Con una capacidad de producción de dos toneladas por hora, la instalación puede alcanzar unas seis mil toneladas anuales. Para su funcionamiento utiliza residuos provenientes de los aserraderos de Corfone en Abra Ancha y el Parque Industrial de Junín de los Andes, entre ellos cantoneras, aserrín y viruta. La incorporación de esta tecnología abre una nueva unidad de negocio para la empresa forestal provincial y amplía las posibilidades de comercialización de productos derivados de la madera.

El proceso industrial permite aprovechar integralmente los recursos forestales, generar valor agregado en origen y fortalecer la actividad productiva mediante la incorporación de innovación tecnológica.

Una alternativa para ampliar las opciones de calefacción

La producción de pellets constituye una alternativa energética especialmente relevante para localidades y sectores de la provincia que todavía no cuentan con acceso a la red de gas natural.

El desarrollo de este combustible se complementa con las obras de ampliación de redes de gas que impulsa la Provincia en distintas localidades, con el objetivo de mejorar el acceso a los servicios esenciales y las condiciones de vida de las familias neuquinas.

De esta manera, Neuquén suma una herramienta para diversificar las fuentes de energía, aprovechar recursos disponibles y avanzar en soluciones adaptadas a las características de su territorio.

La puesta en marcha de la fábrica posiciona a Junín de los Andes como un punto estratégico para la producción de energía a partir de biomasa y consolida el rol de Corfone en el desarrollo forestal, industrial y energético provincial.