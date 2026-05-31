Pymes y empleo privado en Vaca Muerta: los neuquinos son prioridad absoluta

Durante años, la gran pregunta alrededor de Vaca Muerta fue siempre la misma: quién se queda con el crecimiento que genera la industria petrolera. En Neuquén, el gobierno provincial da respuestas concretas: ahora el trabajo, las oportunidades y el movimiento económico es primero para los neuquinos.

Esa lógica se materializa, por ejemplo, en las rondas de negocios que reunieron a más de 100 pymes neuquinas certificadas con algunas de las empresas más importantes de la industria energética. Se trata, sin dudas, de estrategias nuevas que no tienen precedentes y que vienen a fortalecer al entramado productivo provincial.

No se trata solo de reuniones empresariales. Detrás de cada contacto hay una idea más profunda: que las pequeñas y medianas empresas locales puedan entrar en la cadena de valor de Vaca Muerta y transformar ese acceso en empleo, inversión y crecimiento real dentro de la provincia.

El eje de esta política es la Ley 3.338 de Fortalecimiento y Desarrollo de la Cadena de Valor Neuquina, creada para promover la contratación de bienes y servicios ofrecidos por empresas locales.

La Provincia impulsa que operadoras y firmas de servicios especiales con presencia en la Cuenca Neuquina prioricen a proveedores neuquinos certificados. El objetivo es claro: que el impacto económico de Vaca Muerta no quede solamente en las grandes compañías, sino que se derrame hacia las pymes y trabajadores locales.

El efecto no termina en una empresa que consigue un contrato. Cuando una pyme neuquina logra certificarse y vincularse con gigantes como Chevron, Halliburton, TotalEnergies o AESA, empieza a generarse un efecto cadena.

Más contratos implican más personal, más compras locales, más proveedores, más circulación de dinero y más posibilidades para otras empresas de la provincia.

En otras palabras, cuando crece una pyme neuquina, no gana solamente una empresa: se mueve toda una red económica alrededor.

El trabajo privado como motor del crecimiento



Neuquén lidera el crecimiento del empleo privado del país, impulsado principalmente por la actividad energética. El desafío que aparece ahora es lograr que ese crecimiento tenga cada vez más rostro neuquino. Y ese es, precisamente, el camino por el que transita la provincia desde que asumió Figueroa y que ha comenzado a profundizarse.

Por eso, la Provincia no solo impulsa la contratación de empresas locales, sino también programas orientados a fortalecer la mano de obra y la capacitación.

Allí aparecen políticas como Emplea Neuquén, que articula formación e inserción laboral para priorizar trabajadores neuquinos en sectores vinculados a Vaca Muerta y otras actividades productivas.

La estrategia no se limita a conectar empresas. También busca preparar a la provincia para responder a la demanda laboral y productiva que genera el crecimiento energético.

Por eso se fortalecen programas de formación técnica, capacitaciones y asistencia a emprendedores. El objetivo es que las oportunidades no sean ocupadas exclusivamente por empresas o trabajadores de afuera, sino que puedan ser aprovechadas por quienes viven en Neuquén.

Becas, créditos y obra pública



La lógica de “primero los neuquinos” también aparece en otras políticas públicas impulsadas por el gobierno provincial.

Las becas Gregorio Álvarez, que alcanzan a miles de estudiantes, buscan garantizar permanencia educativa. Los créditos de Neuquén Financia apuntan a fortalecer emprendedores y autoempleo. Los programas de vivienda, infraestructura deportiva y obras viales también forman parte de esa estrategia.

La idea oficial es que los recursos generados por el crecimiento económico se traduzcan en beneficios concretos para la sociedad neuquina.

Para muchas empresas, estas rondas representan una puerta de entrada a un mercado al que antes era difícil acceder.

Firmas locales de ingeniería, construcción, montaje o servicios pudieron reunirse cara a cara con referentes de compras y contrataciones de grandes operadoras. Para algunas, fue el primer contacto formal; para otras, la posibilidad de ampliar servicios o consolidar vínculos existentes.