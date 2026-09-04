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Río Colorado: La Puerta de la Patagonia se consolida como sede de grandes eventos

Llega el Campeonato Nacional de Motocross y la Expo ganadera

Redacción

Por Redacción

Río Colorado, la Puerta de la Patagonia, será escenario, del 18 al 20 de septiembre, de una nueva fecha del Campeonato Nacional de Motocross, que convocará a alrededor de 3.000 personas, entre pilotos, equipos, acompañantes y público que llegarán de distintos puntos del país.

Se estima que la competencia generará un importante movimiento turístico y económico para la ciudad, consolidando a Río Colorado como un punto de encuentro para eventos deportivos de gran magnitud, y sumándose a una agenda que posiciona a la localidad como sede de grandes encuentros deportivos y productivos de alcance provincial y nacional.

La carrera forma parte de una agenda que, durante los próximos meses, tendrá a la ciudad como protagonista de distintos acontecimientos. Entre ellos se encuentran la 49° Exposición Ganadera, del 3 al 5 de septiembre; el Torneo Federal de Gimnasia Artística, del 4 al 6 de septiembre; la Fiesta de la Chacra y el Campo, los días 5 y 6 de septiembre; el Rural Bike, el 13 de septiembre; y el Torneo Strongman, previsto para el 7 de noviembre.

Esta agenda refleja el crecimiento de Río Colorado como sede de eventos deportivos, productivos y recreativos que atraen visitantes y permiten mostrar el potencial de la ciudad y de toda la región.

Una ciudad que apuesta al turismo durante todo el año

El desarrollo de eventos se complementa con una estrategia de promoción turística que busca posicionar a Río Colorado como un destino para visitar durante todo el año.

La ciudad cuenta con una creciente oferta de experiencias vinculadas al turismo rural, gastronómico, de naturaleza y de producción local, con propuestas como Granja La Llave, Frutos del Colorado, Raíces Naturales, Los Lirios, Yapay Peñi y Bodega Trina, entre otros emprendimientos y espacios que forman parte de la identidad turística local.

La realización de eventos de alcance nacional y provincial representa, además, una oportunidad para que quienes llegan a la ciudad conozcan sus atractivos, recorran sus espacios turísticos, disfruten de su gastronomía y descubran la propuesta que Río Colorado tiene para ofrecer.

Con una agenda que combina deporte, producción, cultura, naturaleza y turismo, Río Colorado continúa trabajando para fortalecer su posicionamiento como destino y como sede de encuentros que generan movimiento económico y turístico en la localidad. La ciudad se prepara así para recibir al país y sigue apostando a crecer como destino turístico, activo y anfitrión durante todo el año.


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