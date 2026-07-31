Río Negro anuncia beneficios para pasajeros de Aerolíneas Argentinas en la ruta Buenos Aires – Viedma

A partir del lunes 10 de agosto, la ciudad sumará nuevas frecuencias, pasando de cuatro a seis vuelos semanales, operados desde el Aeroparque Jorge Newbery, según se anunció. Así, con solo presentar el ticket de vuelo o boarding pass, los pasajeros accederán a descuentos especiales en hospedaje, paseos y movilidad.

A partir de esta definición, en los beneficios para Alojamiento, con una Promoción 3×2, quienes se hospeden durante un fin de semana (viernes, sábado y domingo), abonarán solo dos noches. En cuanto a Excursiones, contarán con un 15 % de descuento para recorrer los atractivos de la capital y el Camino de la Costa (city tours, paseos guiados, etc.). Lo dispuesto también alcanzará al Alquiler de autos, con un 15 % de descuento. Es posible consultar a prestadores adheridos y bases, ingresando al portal destinoviedma.gob.ar.

Foto: Gentileza Agencia de Turismo RN.

Con estas posibilidades y el incremento de frecuencias, se consolida «una conectividad clave para acompañar el crecimiento de la capital provincial, fortalecer la integración de la Región Atlántica y potenciar la llegada de visitantes«, valoraron desde la Agencia de Turismo de Río Negro.

Frecuencias y horarios:

Lunes, martes y jueves:

Salida de Aeroparque: 7 horas | Arribo a Viedma: 08:45 horas.

Regreso desde Viedma: 9:25 horas | Llegada a Aeroparque: 11 horas.

Miércoles, viernes y domingos:

Salida de Aeroparque: 15:20 horas | Arribo a Viedma: 17:05 horas.

Regreso desde Viedma: 17:45 horas | Llegada a Aeroparque: 19:20 horas.

Turismo religioso: el legado de Artémides Zatti

Desde la canonización del «enfermero santo» en 2022, Viedma se posicionó como un polo de turismo religioso y cultural. A través de un circuito autoguiado que abarca la Manzana Histórica, la Catedral Nuestra Señora de la Merced, la Parroquia Don Bosco y la emblemática costanera, los visitantes pueden descubrir la rica historia salesiana a la vera del río Negro. Una propuesta accesible ideal tanto para peregrinos como para amantes de la arquitectura y la cultura.

Naturaleza, historia y río

Foto: Gentileza Agencia de Turismo RN.

Durante los meses fríos, la provincia diversifica su propuesta sumando a la Cordillera un atractivo recorrido. Este itinerario conecta la gastronomía local con joyas naturales como el balneario El Cóndor, hogar de la colonia de loros barranqueros más grande del mundo. Además, a lo largo de la Ruta Provincial 1, los acantilados se transforman en miradores privilegiados para avistar la majestuosa ballena franca austral desde la costa.