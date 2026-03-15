Salud mental en Neuquén: la red que busca acompañar, prevenir y reconstruir vínculos en toda la provincia

Centros comunitarios, dispositivos habitacionales, campañas de sensibilización y líneas de atención permanente. La provincia impulsa una política de salud mental que busca acompañar a las personas antes de que el sufrimiento se transforme en crisis.

Hay silencios que pesan más que las palabras. Muchas veces, quienes atraviesan un problema de salud mental no lo dicen en voz alta. Se aíslan, dejan de compartir espacios, pierden interés en lo que antes les gustaba. Y cuando el sufrimiento crece en silencio, el riesgo también aumenta.

Por eso, en la provincia del Neuquén la prevención del suicidio y el abordaje de la salud mental se convirtieron en una prioridad dentro del Plan Provincial de Salud. La estrategia busca algo fundamental: llegar antes de que la crisis aparezca.

El modelo que impulsa la provincia se basa en la salud mental comunitaria, un enfoque que prioriza la cercanía con las personas y el trabajo territorial. Esto significa que el acompañamiento no ocurre únicamente dentro de los hospitales. También se construye en:

centros de salud

hospitales

escuelas

clubes

organizaciones comunitarias

centros barriales

El objetivo es que nadie tenga que atravesar un problema de salud mental en soledad. Para eso también funciona la línea gratuita y confidencial “Salud Mental Te Escucha” (299 535 8191), disponible para quienes necesiten orientación, contención o acompañamiento profesional.

Prevenir el suicidio: hablar para salvar vidas



Los especialistas coinciden en algo: el suicidio es un fenómeno complejo y multicausal. En él intervienen factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales. Por eso la prevención requiere trabajar con información, empatía y detección temprana.

Entre las señales de alerta más frecuentes se encuentran:

aislamiento o retraimiento

pérdida de interés por actividades habituales

sentimientos persistentes de tristeza o desesperanza

dificultades para dormir o alimentarse

sensación de soledad o fracaso

Una de las claves del enfoque actual es romper los mitos y los prejuicios. Hablar sobre el suicidio con una persona que sufre no aumenta el riesgo. Por el contrario, puede abrir una puerta para pedir ayuda.

Centros de día: reconstruir vínculos y autonomía



En Neuquén funcionan 10 Centros de Día Comunitarios, espacios pensados para acompañar a personas con padecimientos mentales o consumos problemáticos. Su objetivo no es solo terapéutico. También buscan reconstruir vínculos sociales y fortalecer la autonomía personal. En estos centros se elaboran planes de acompañamiento individualizados, que incluyen actividades terapéuticas, talleres y proyectos sociolaborales.



Están especialmente orientados a personas que: atraviesan situaciones de aislamiento, cuentan con redes sociales debilitadas o necesitan reintegrarse progresivamente a la vida comunitaria

Vivienda y salud mental: un nuevo paradigma



Otra de las herramientas centrales del sistema son los Dispositivos de Inclusión Habitacional (DIH). Estos espacios funcionan como casas convivenciales para personas que ya no necesitan internación hospitalaria, pero aún requieren acompañamiento.

La provincia cuenta actualmente con cuatro dispositivos de este tipo, y anunció la construcción de dos nuevos en Zapala y Cutral Co, que permitirán ampliar la red de atención. La idea es cambiar el paradigma tradicional. En lugar de prolongar internaciones, el objetivo es acompañar a las personas en procesos de recuperación dentro de la comunidad, con mayor autonomía y redes de apoyo.

Sensibilizar para cuidar



La política de salud mental también incluye campañas de sensibilización y formación. En distintos espacios de la administración pública y en comunidades del interior se realizan encuentros para fortalecer herramientas de escucha, detección temprana y acompañamiento.

Entre las actividades previstas se destacan: jornadas de sensibilización comunitaria, encuentros de buenas prácticas en salud mental, capacitaciones para equipos de salud y campañas de concientización en redes sociales La idea es que toda la comunidad pueda ser parte de la red de cuidado.