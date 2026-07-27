San Martín de los Andes: el invierno que sorprende mucho más allá de las pistas

Cuando llega el invierno, San Martín de los Andes cambia de ritmo. Los bosques se cubren de blanco, las montañas dibujan un horizonte imponente y el aire frío invita a vivir la Patagonia desde otro lugar. La nieve marca el pulso de la temporada, pero cada rincón del destino propone una experiencia diferente: aventura, paisajes inolvidables, sabores regionales, y momentos para compartir. Aquí, cada día ofrece una nueva forma de descubrir la montaña.

El Cerro Chapelco y Lago Hermoso Ski Resort son dos de los grandes motores de la temporada. Miles de visitantes llegan para disfrutar del esquí y el snowboard en escenarios privilegiados, con propuestas para expertos, principiantes y familias enteras que encuentran en la nieve el plan perfecto para compartir.

Pero apenas uno se anima a salir de las pistas, aparece otra cara del invierno.

Caminar con raquetas entre bosques completamente nevados, atravesar senderos donde el único sonido es el crujir de la nieve bajo los pies o llegar a miradores escondidos son experiencias que permiten conectar con una Patagonia mucho más silenciosa y auténtica. Para quienes buscan adrenalina, las motos de nieve recorren paisajes que parecen detenidos en el tiempo, mientras que las cabalgatas y las salidas en bicicleta invitan a descubrir la montaña desde perspectivas completamente diferentes.

Y si hay un recorrido que en esta época del año alcanza su máxima expresión, ese es la Ruta de los Siete Lagos. Los espejos de agua, rodeados de montañas nevadas y bosques centenarios, construyen una de las postales más impactantes. Cada curva regala una vista distinta y convierte el viaje en una experiencia en sí misma, con miradores que invitan a detenerse una y otra vez.

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De regreso en la ciudad, el invierno también se disfruta sin apuro. Caminar por sus calles de arquitectura de montaña, entrar a una chocolatería artesanal para combatir el frío, descubrir pequeños cafés con vista al lago o sentarse a disfrutar de una gastronomía que combina productos regionales, recetas patagónicas y cocina de autor forman parte del viaje tanto como cualquier excursión. Trucha, cordero, ciervo, ahumados, hongos de la región y una excelente oferta cervecera completan una propuesta gastronómica que ya es uno de los grandes distintivos del destino.

Lo mejor de San Martín de los Andes es que cada uno encuentra su propia manera de vivir el invierno. Hay quienes buscan la adrenalina de una jornada completa sobre la nieve; otros prefieren perderse en un sendero nevado, salir a recorrer los alrededores o simplemente contemplar el paisaje desde la costanera del lago Lácar. Familias, parejas, grupos de amigos o viajeros que llegan en busca de tranquilidad encuentran un destino capaz de adaptarse a cada plan.

Porque, al final, el verdadero lujo del invierno en San Martín de los Andes no pasa solamente por la nieve. Pasa por esa combinación poco frecuente entre aventura, naturaleza, buena gastronomía y momentos compartidos que hacen que cada viaje tenga una historia distinta para contar. Y esa, quizás, sea la mejor razón para volver.