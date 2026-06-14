San Martín de los Andes: La temporada de nieve llegará con el aeropuerto renovado

La postal de turistas llegando a San Martín de los Andes durante la temporada de invierno tendrá, desde este año, una nueva puerta de entrada. El renovado aeropuerto de Chapelco quedó oficialmente inaugurado y se convirtió en un emblema de una estrategia provincial, que avanza en la transformación de los ingresos que genera Vaca Muerta en infraestructura para el desarrollo de todo Neuquén.

Con una inversión superior a los 5.000 millones de pesos, la ampliación de la terminal aérea representa mucho más que una mejora edilicia. Es una muestra concreta de cómo los recursos energéticos permiten financiar obras que impactan en sectores estratégicos, como el turismo, una actividad que hoy se consolida como la segunda economía provincial y una herramienta fundamental para diversificar la matriz productiva.

El gobernador Rolando Figueroa comentó que Neuquén tiene la mayor superficie esquiable de la Argentina y expresó que para esta temporada “se ha trabajado muchísimo para poder incrementar la cantidad de turistas, para que puedan vivir nuevas experiencias y para que estén mucho más cómodos en nuestra provincia”. El martes, la provincia presentó su temporada de invierno, en la ciudad de Buenos Aires.



La transformación es visible. El aeropuerto sumó más de mil metros cuadrados cubiertos, nuevos espacios comerciales, áreas de espera más amplias, sanitarios renovados, oficinas operativas y sectores VIP. A esto se agregaron mejoras en la pista, nueva iluminación LED y equipamiento especial para garantizar la operatividad durante los meses de nieve. Todo pensado para acompañar una demanda que no deja de crecer.

Los números explican la necesidad de la inversión. Mientras que en 2016 Chapelco recibía cerca de 80 mil pasajeros al año, hoy supera los 300 mil por año. Ese crecimiento refleja el atractivo creciente de la cordillera neuquina, pero también la necesidad de ampliar servicios para sostener una actividad que genera empleo, movimiento comercial y oportunidades para cientos de familias de la región.

La obra también dejó beneficios inmediatos para la comunidad. Durante su ejecución generó alrededor de 90 puestos de trabajo directos y una importante cantidad de empleos indirectos vinculados a la construcción, los servicios y la logística. Es el tipo de inversión que no sólo mejora la infraestructura pública, sino que además dinamiza la economía local.

Mientras Vaca Muerta continúa generando recursos récord, la Provincia avanza con su estrategia de convertir esa riqueza en rutas, hospitales, escuelas, aeropuertos y obras estratégicas que permitan desarrollar otras actividades económicas y en ese esquema, el turismo ocupa un lugar central.