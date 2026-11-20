La posibilidad de llevar a la práctica los conocimientos adquiridos en las aulas representa una instancia fundamental en la formación de los futuros profesionales. Para 160 estudiantes de universidades e institutos de educación superior, esa oportunidad se convirtió en una experiencia concreta de acercamiento al mundo del trabajo, a través del programa Emplea Neuquén.

Al respecto, el gobernador Rolando Figueroa destacó que el crecimiento económico que atraviesa Neuquén plantea nuevos desafíos en materia de formación y empleo. Advirtió que “en cinco o diez años Neuquén va a ser otro Neuquén y si no nos preparamos, el lugar lo van a terminar ocupando otros”. Así lo sostuvo al señalar que el acceso a las oportunidades laborales requiere capacitación, esfuerzo y una formación acorde con las demandas de una provincia en transformación.

Durante un acto de reconocimiento, los estudiantes recibieron sus certificados tras completar prácticas preprofesionales en distintas áreas del ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano. Allí pudieron integrarse a equipos interdisciplinarios, conocer dinámicas laborales, desarrollar nuevas herramientas y comenzar a construir experiencia en los ámbitos donde se desempeñarán una vez finalizados sus estudios. Además, hubo placas de reconocimiento para las instituciones participantes por su acompañamiento y compromiso.

La iniciativa alcanzó a estudiantes de las carreras de Psicología, Recursos Humanos y Administración de Empresas, y fue posible gracias a la articulación con la Universidad Nacional del Comahue, la Universidad de Flores, la Universidad Siglo 21, el Instituto de Formación Superior IFSSA, el Instituto Terciario Séneca y el Instituto IFES.

Las prácticas están enmarcadas dentro del Emplea Neuquén y se desarrollaron en Orientación Sociolaboral, Oficinas de Empleo, Formación Profesional, Empleo Independiente, Intermediación Laboral, Kimün – Programa de entrenamiento laboral, Incluneu (política pública y programa de inclusión laboral de personas con discapacidad en el sector privado de la provincia de Neuquén) y Trayecto Puente. Se trata de espacios que permitieron a los futuros egresados conocer de cerca el funcionamiento de las políticas públicas, participar de experiencias reales y vincular los contenidos teóricos con las necesidades de la comunidad.

La posibilidad de acceder a experiencias laborales, adquirir habilidades y conocer los desafíos de cada profesión constituye una herramienta decisiva para mejorar las oportunidades de inserción laboral. Para los estudiantes, las prácticas significaron mucho más que completar una instancia curricular: representaron un primer paso para transformar conocimientos en experiencia, fortalecer sus capacidades y proyectar su futuro profesional en Neuquén.