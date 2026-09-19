Vaca Muerta genera recursos y Neuquén los transforma en obras

«El crecimiento de Vaca Muerta se refleja en las cuentas de Neuquén y también en las obras que se realizan en distintos puntos de la provincia», valoraron las autoridades del Gobierno. Desde el inicio de la gestión, su titular, Rolando Figueroa planteó una administración enfocada en optimizar los recursos propios y transformar el crecimiento de la actividad hidrocarburífera en inversión pública.

Según se afirmó, «las regalías hidrocarburíferas representan casi la mitad de los ingresos corrientes provinciales, mientras que una parte significativa de la recaudación de Ingresos Brutos también está directamente vinculada con la actividad petrolera y gasífera». Con este panorama, se busca que el crecimiento de la producción en Vaca Muerta genere recursos que regresen al territorio a través de infraestructura y servicios.

Foto: Gobierno de Neuquén.

En función de estos datos, se informó que el ordenamiento de las cuentas permitió que los ingresos crecieran por encima de las erogaciones. Al cierre de julio, Neuquén registró un superávit financiero de alrededor de 200 mil millones de pesos, mientras que la ejecución de obra pública aumentó un 28% en términos reales respecto del mismo período del año anterior.

“Los ingresos han crecido muy por encima de los gastos”, explicó la secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano y destacó que esa diferencia permite sostener obras con recursos propios: “Hemos logrado invertir en obras, que son todas las que ustedes están viendo de la provincia, ya sea rutas, colegios, mejora de hospitales y demás”, comentó. El impacto se proyecta así a todo el territorio. La Provincia prevé superar este año el billón de pesos de inversión en infraestructura y ya ejecutó más de 500 mil millones hasta julio.