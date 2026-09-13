Vaca Muerta se abre camino: Provincia y empresas aceleran 160 kilómetros de rutas
"El objetivo es construir una red preparada para el tránsito que exige una industria cada vez más intensa, incluso contemplando el uso potencial de bitrenes y vehículos de gran capacidad de carga", anticiparon.
Vaca Muerta crece a un ritmo que obliga a mirar más allá de los pozos hidrocarburíferos. Cada nuevo proyecto productivo demanda caminos, logística y conectividad capaces de acompañar una industria que no deja de expandirse. En ese escenario, la Provincia de Neuquén y las principales empresas petroleras decidieron unir esfuerzos para acelerar las obras viales y atacar uno de los principales cuellos de botella que enfrenta el desarrollo de la formación.
El gobernador Rolando Figueroa destacó que el acuerdo con la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) representa un “win-win” para ambas partes: la Provincia logra adelantar la ejecución de las rutas que necesita y las compañías obtienen mejores condiciones para trasladar personal, equipos, insumos y producción. “Hace mucho tiempo venía la infraestructura retrasada y la industria lo entendió”, afirmó.
Según se informó, la herramienta permitirá prefinanciar obras por hasta 154,5 millones de dólares, con posibilidad de ampliar ese monto en un 15%. Los aportes de las empresas serán imputados a futuros pagos de regalías, canon extraordinario de producción y peajes. De esta manera, una parte de los recursos que genera Vaca Muerta se transforma en infraestructura que, a su vez, permite sostener y ampliar la actividad.
El plan contempla unos 160 kilómetros de pavimentación y repavimentación, con trabajos estratégicos en las rutas provinciales 8, 51 y 7. Se suman a las obras que la Provincia ya ejecuta o terminó con recursos propios, como el bypass de Añelo y las intervenciones sobre las rutas 5, 6 y 67. «El objetivo es construir una red preparada para el tránsito que exige una industria cada vez más intensa, incluso contemplando el uso potencial de bitrenes y vehículos de gran capacidad de carga», anticiparon.
“Todas las rutas de Vaca Muerta las paga la Provincia, pero con el financiamiento de las operadoras vía regalías anticipadas y peaje”, explicó Figueroa. El gobernador recordó además que atravesar Añelo le costaba a la industria unos 22 millones de dólares al año, una cifra que permite dimensionar cuánto impactan las deficiencias de infraestructura sobre la actividad y cuánto puede cambiar ese escenario con caminos adecuados.
Así, para el Gobierno, la apuesta trasciende el asfalto. La alianza entre el Estado y las empresas busca que la infraestructura deje de ser un límite para convertirse en una herramienta de crecimiento. “Tenemos que reactivar otros sectores de la economía y estoy seguro que lo vamos a lograr”, sostuvo Figueroa, y remarcó: “El proceso de transformación de Neuquén ya empezó”.
Comentarios