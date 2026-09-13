Vaca Muerta se abre camino: Provincia y empresas aceleran 160 kilómetros de rutas

Vaca Muerta crece a un ritmo que obliga a mirar más allá de los pozos hidrocarburíferos. Cada nuevo proyecto productivo demanda caminos, logística y conectividad capaces de acompañar una industria que no deja de expandirse. En ese escenario, la Provincia de Neuquén y las principales empresas petroleras decidieron unir esfuerzos para acelerar las obras viales y atacar uno de los principales cuellos de botella que enfrenta el desarrollo de la formación.

El gobernador Rolando Figueroa destacó que el acuerdo con la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) representa un “win-win” para ambas partes: la Provincia logra adelantar la ejecución de las rutas que necesita y las compañías obtienen mejores condiciones para trasladar personal, equipos, insumos y producción. “Hace mucho tiempo venía la infraestructura retrasada y la industria lo entendió”, afirmó.

Según se informó, la herramienta permitirá prefinanciar obras por hasta 154,5 millones de dólares, con posibilidad de ampliar ese monto en un 15%. Los aportes de las empresas serán imputados a futuros pagos de regalías, canon extraordinario de producción y peajes. De esta manera, una parte de los recursos que genera Vaca Muerta se transforma en infraestructura que, a su vez, permite sostener y ampliar la actividad.

El plan contempla unos 160 kilómetros de pavimentación y repavimentación, con trabajos estratégicos en las rutas provinciales 8, 51 y 7. Se suman a las obras que la Provincia ya ejecuta o terminó con recursos propios, como el bypass de Añelo y las intervenciones sobre las rutas 5, 6 y 67. «El objetivo es construir una red preparada para el tránsito que exige una industria cada vez más intensa, incluso contemplando el uso potencial de bitrenes y vehículos de gran capacidad de carga», anticiparon.

“Todas las rutas de Vaca Muerta las paga la Provincia, pero con el financiamiento de las operadoras vía regalías anticipadas y peaje”, explicó Figueroa. El gobernador recordó además que atravesar Añelo le costaba a la industria unos 22 millones de dólares al año, una cifra que permite dimensionar cuánto impactan las deficiencias de infraestructura sobre la actividad y cuánto puede cambiar ese escenario con caminos adecuados.

Así, para el Gobierno, la apuesta trasciende el asfalto. La alianza entre el Estado y las empresas busca que la infraestructura deje de ser un límite para convertirse en una herramienta de crecimiento. “Tenemos que reactivar otros sectores de la economía y estoy seguro que lo vamos a lograr”, sostuvo Figueroa, y remarcó: “El proceso de transformación de Neuquén ya empezó”.