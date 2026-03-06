Villa Regina celebra la edición 46° de la Fiesta Provincial de la Vendimia

La ciudad de Villa Regina ya vive una nueva edición de uno de sus eventos más convocantes con la realización de la 46° edición de la Fiesta Provincial de la Vendimia, que tendrá lugar desde hoy hasta el domingo 8 de marzo en el Anfiteatro Municipal Cono Randazzo.

Durante tres jornadas, esta tradicional celebración rendirá homenaje al trabajo de productores, elaboradores y trabajadores de la vid, reuniendo propuestas culturales, turísticas y gastronómicas que reflejan la identidad productiva del Alto Valle Este y de toda la provincia de Río Negro.



El evento contará con espectáculos musicales nacionales y regionales en el escenario principal. Entre los artistas confirmados se destacan Los Campedrinos, el sábado y Ke Personajes para el cierre del domingo. A ellos se sumará la participación de artistas locales y regionales, academias de danza y distintas propuestas culturales que completarán la programación de cada jornada.

Además, el público podrá recorrer el paseo de artesanos, emprendedores, el patio gastronómico y espacios de promoción productiva, consolidando a la fiesta como una verdadera vidriera del entramado económico y cultural de la región.



Como cada año, el evento incluirá el tradicional sorteo de un automóvil 0 kilómetro, uno de los momentos más esperados por el público, que se realizará durante la última noche del festival entre quienes hayan adquirido el bono contribución oficial.

Con más de cuatro décadas de historia, la Fiesta Provincial de la Vendimia se reafirma como un acontecimiento que pone en valor el trabajo, la cultura y el desarrollo de la actividad vitivinícola regional, convocando cada año a miles de personas que se acercan a disfrutar de esta verdadera fiesta de identidad rionegrina.