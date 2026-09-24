Vistage Argentina reunió en Neuquén a empresarios de la región para analizar los desafíos del liderazgo

Frente a un escenario de constantes cambios que desafía la toma de decisiones estratégicas, Vistage Argentina llevó a cabo una nueva jornada que combinó una actividad de formación con espacios de networking e intercambio entre pares para más de 80 empresarios miembros de Neuquén y Río Negro. El encuentro se realizó en un escenario marcado por los desafíos que atraviesan las organizaciones de la región y puso el foco en tres aspectos centrales: la capacidad de decidir con agilidad, la construcción de confianza y la preparación de los equipos frente a la incertidumbre.

En la apertura, Delfina Ayerza, gerente de Marketing y Comercial de Vistage Argentina, destacó: “Para nosotros es una enorme alegría realizar este primer encuentro en Neuquén, una plaza en la que desembarcamos hace dos años con el propósito de acercar a los empresarios de la región una propuesta basada en el aprendizaje y el acompañamiento entre pares. Este evento representa un nuevo paso en ese camino y amplía las oportunidades para que más líderes puedan encontrarse, compartir sus desafíos y aprender de las experiencias de otros. Quienes hoy forman parte de Vistage en Neuquén son también parte de una comunidad integrada por 2.700 empresarios en la Argentina y más de 45.000 miembros en más de 40 países, unidos por un mismo objetivo: tomar mejores decisiones y convertirse en mejores líderes”.

En esa línea, señaló que casi 60 empresarios de Neuquén y Río Negro ya forman parte de la comunidad Vistage, conformando 4 grupos de trabajo liderados por 3 coordinadores.

En tanto, Magda Marsó, una de las coordinadoras de Vistage en la provincia, valoró: “Quienes vivimos en la región sabemos que todavía no llegó el nivel de actividad que anhelamos, pero también sabemos que llegará. Y debemos prepararnos. Por eso, este intercambio es un gran fertilizante para generar oportunidades, construir vínculos y prepararnos para acompañar el desarrollo de la región, no solo como espectadores, sino como verdaderos protagonistas”.

El encuentro tuvo una actividad central titulada “Liderar la incertidumbre: Cómo liderar, decidir y generar confianza en contextos cambiantes”, a cargo de Santiago Fernández Escobar, fundador y CEO de Acros Training. Allí, sostuvo: “El error más común al liderar bajo incertidumbre es creer que tenemos que ofrecer certezas todo el tiempo. Poder distinguir qué está bajo nuestro control nos permite recuperar capacidad de acción”.

Y agregó: “Un líder confiable puede reconocer qué sabe, qué todavía no sabe y, al mismo tiempo, tomar decisiones con la mejor información disponible. En contextos inciertos, esa honestidad, acompañada de criterio y capacidad de acción, genera una relación más genuina con el equipo”.La jornada convocada por Vistage Argentina también incluyó dinámicas de networking en las que los participantes compartieron desafíos concretos de sus empresas, intercambiaron experiencias y generaron nuevos vínculos con referentes de distintos sectores.

El modelo Vistage propone impulsar el desarrollo de los líderes empresarios mediante grupos de directivos de compañías de diversas industrias, que comparten mensualmente desafíos reales de negocios en un ámbito de absoluta confidencialidad. Esto les permite a los Número 1 ampliar su mirada hacia nuevas perspectivas y conocimientos, y evitar la sensación de soledad que suelen experimentar los líderes en la toma de decisiones. A nivel nacional, la red cuenta con más de 2700 miembros, 223 grupos y 127 coordinadores.



“Empresarios que hacen bien”, el podcast de Vistage Argentina

Vistage Argentina comparte en su canal de podcast capítulos en los que empresarios y expertos comparten sus historias y cuentan cómo superaron desafíos con el respaldo del acompañamiento entre pares.

Los podcasts de Vistage Argentina se pueden escuchar en Spotify bajo el título “Empresarios que hacen bien” o en el siguiente enlace https://vistage.com.ar/vistage-podcast/.