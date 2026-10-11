Vivienda y desarrollo: Neuquén consolida una política habitacional propia

Reducir el déficit habitacional, ampliar el acceso al techo propio y mejorar las condiciones de vida de las familias neuquinas forman parte de una política pública que el gobierno de la Provincia desarrolla con planificación, inversión y optimización de los recursos. En este esquema, la obra pública ocupa un lugar estratégico y expresa la decisión del gobernador Rolando Figueroa de avanzar con una política habitacional propia.

A través del programa Neuquén Habita, la Provincia brinda 32 mil soluciones habitacionales -entre viviendas, lotes con servicios, regularización dominial, el acceso a créditos hipotecarios-, muchas de las cuales ya fueron concretadas, están en plena ejecución o proyectadas. De esta forma avanza con una estrategia que integra construcción, financiamiento, infraestructura y desarrollo urbano.

La iniciativa representa una decisión política de intervenir de manera planificada sobre el déficit habitacional, facilitar el acceso a la primera vivienda y mejorar las condiciones de quienes necesitan respuestas para vivir con mayor seguridad y dignidad. El objetivo es que la inversión pública se traduzca en oportunidades concretas, con un Estado que asuma un rol central en la planificación y ejecución de las obras.

En ese sentido, en el barrio La Sirena de la ciudad de Neuquén se construye un complejo que combina viviendas con un Centro de Día y una pileta climatizada destinada a personas mayores. El proyecto registra un avance del 89,65% y requirió una inversión de 2.400 millones de pesos, financiada íntegramente por el Gobierno provincial.

La propuesta amplía el alcance de la infraestructura pública al integrar soluciones habitacionales con servicios vinculados a la salud primaria, la recreación, la educación y el deporte. De esta manera, la obra no solo busca dar respuesta a necesidades de vivienda, sino también generar espacios de encuentro, acompañamiento y participación comunitaria.

El desarrollo incorpora una perspectiva integral del envejecimiento, orientada a promover la autonomía, el bienestar y la inclusión de las personas mayores. La articulación entre vivienda, atención y actividades recreativas apunta a fortalecer los vínculos sociales, el sentido de pertenencia y las condiciones para una vida activa dentro de la comunidad.

Esta mirada expresa un cambio de enfoque en la política habitacional provincial. La construcción de viviendas se complementa con infraestructura y servicios que acompañan las distintas etapas de la vida. La planificación urbana y la inversión pública se convierten así en herramientas para mejorar el entorno y ampliar las oportunidades de desarrollo humano.

La estrategia impulsada por Figueroa contempla, además, otras líneas de acción para abordar las distintas dimensiones del acceso a la vivienda. Entre ellas se encuentran la generación de suelo urbano con infraestructura básica, la regularización dominial, el acceso a créditos hipotecarios y la identificación de nuevas tierras para futuros proyectos.

Con este esquema, Neuquén busca consolidar una política pública sostenida, capaz de articular recursos, planificación y obras para ampliar las respuestas habitacionales. El desafío es avanzar hacia un modelo que no se limite a construir unidades, sino que permita a más familias acceder a una vivienda digna y contar con servicios e infraestructura que mejoren su calidad de vida.