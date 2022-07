Allen adjudicó 620 lotes para resolver el acceso a la tierra

Tras la firma del Convenio Urbanístico con Expofrut SA, tal como lo contempla el MasterPlan de Allen, la ciudad proyectó su crecimiento hacia el norte de forma exponencial con disponibilidad de tierras a urbanizar bajo un esquema de acceso que prioriza a los sectores vulnerados y/o sin posibilidades de acceder a la tierra aun cuando están dentro del circuito formal de trabajo.

Con esta acción, se allana el camino para incorporar a la huella urbana local las 355 ha que no están actualmente en producción. El acuerdo se suscribió ayer entre la intendenta Liliana Martín y los directivos de la firma.

Martín sostuvo que “el Masterplan es acceso a tierras. No es una expropiación. No son años de juicio. No es una usurpación. Es un plan económicamente sustentable que no afecta las arcas municipales. Y resuelve la necesidad del techo propio para muchas, muchísimas familias de la ciudad. Tanto familias que están en situación de vulnerabilidad como aquellos que tienen dificultades económicas o financieras de acceso a la tierra”.

Los Convenios Urbanísticos son acuerdos entre el Municipio y otros actores, en este caso Expofrut, respecto a la realización de diversos tipos de proyectos o intervenciones urbanas que generen beneficios mutuos. Especialmente en el desarrollo del equipamiento y de la infraestructura urbana.

Al recategorizarse el uso del suelo, de área complementaria a zona urbana, se instrumentó el concepto Plusvalía, una cesión de tierras al municipio, que se destina a lotes de carácter social (definidos como prioritarios), lotes para desarrollar través del Instituto Municipal de Urbanismo y Viviendas -IMUVI-, y/o disponerlos para fines institucionales públicos. Más las cesiones destinadas a espacios verdes, reservas fiscales y calles principales en cumplimiento de normas municipales y provincial.

El estado municipal tenía una estimación de la demanda habitacional en la ciudad. Con esa referencia, desde el inicio de la gestión de Liliana Martín, el dato fue determinante en la búsqueda de una opción consensuada entre vecinos, propietarios y municipio que permita anticiparse al conflicto planificando el crecimiento urbano de Allen.

En acuerdo con los propietarios del suelo el plan facilitó la incorporación de tierra en compensación por tributos al estado municipal. Son lotes que se destinarán a atender la necesidad de las familias vulneradas. El acuerdo se trabajó en los últimos meses de manera sostenida y en reserva por lo sensible que es el tema tierras en tiempos de ocupación de facto de los espacios públicos e incluso privados.

Si se considera que la ciudad creció al 1,4% anual en los últimos 35 años, este acuerdo implica sumar 355 hectáreas a las casi 680 hectáreas que tiene la huella urbana en este momento. Un crecimiento planificado y ordenado -en términos cuantitativos- equivalentes al 60% del área actualmente urbanizada.

El área a desarrollar se ubica al norte de Allen. Se constituyó como una unidad atípica dentro del sistema productivo del alto valle ya que son tierras al pie de la barda, sobre la margen norte del canal principal de riego. Uno de sus sectores nunca fue sistematizado y aun en la actualidad cuenta con vegetación nativa.

En total son 355 hectáreas más los espacios que ya fueron cedidos anteriormente para el trazado de calles y otras parcelas, como una estación de generación eléctrica, CET 14 o el club de tiro.

El área incorporada es contigua a la ciudad a lo largo de casi tres kilómetros. Y ya fueron contempladas en el Plan Rector Allen como área de reserva para los crecimientos futuros de la urbanización respetando las áreas productivas de la ciudad

La acción materializada ayer con la firma del convenio urbanístico implica el desarrollo en bloque del sector al norte del canal principal de riego; que tiene la factibilidad de servicios a incorporar en etapas de desarrollo y de reserva de parcelas para instituciones públicas, como escuelas, centros de salud, policía, bomberos, etc.

Las soluciones habitacionales tendrán una doble vía. Directa desde el municipio, para atender a las familias vulneradas en su condición actual, y en articulación con las asociaciones comprendidas en el IMUVi y sindicatos -tal el caso de Camioneros, Fruta y Centro de Empleados de Comercio- para aquellos vecinos cuya capacidad económica les permita resolver la necesidad de la casa propia de forma autogestiva.