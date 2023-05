De la mano de Fundación OSDE, «Universos Paralelos» de Martín Villalba se muestra en San Martín de los Andes

En el marco del 15° Festival Internacional de Títeres de San Martín de los Andes, que se realiza del 15 al 21 de mayo, y con el acompañamiento de Fundación OSDE desde hace ya una década, el artista cipoleño Martín Villalba expone la muestra Universos Paralelos. La misma se puede visitar en la sala municipal de exposiciones Lidaura Chapitel hasta el 20 de mayo.

Fotos: Leonardo Guevara.



«La muestra Universos Paralelos se hace en el marco del 15° Festival de Títeres. Desde hace ya 10 años, las muestras adquieren otro peso y ya no es un simple complemento, sino que es aparte del festival. Los chicos además de ver las funciones, pasan por la sala Chapitel a conocer, en esta oportunidad, la muestra del artista Martín Villalba. Esta es la segunda semana que se expone. Termina el 20 de mayo. Por aquí ya pasaron más de 5.000 chicos de escuelas primarias públicas y privadas de la ciudad. Por eso la dejamos más tiempo para que todos pudieran admirarla, tanto grandes como chicos», comentó Gustavo Santos, secretario de Cultura de San Martín de los Andes.



La muestra presenta una serie de personajes elaborados con técnicas artesanales y materiales como lana de oveja y madera. A través de la ironía y lo lúdico, nos cuenta historias cargadas de reflexión, abordando temas sumamente sensibles como los miedos, el ocultamiento y la mentira durante la infancia.



«Fui convocado por Fundación OSDE, me plantearon esto de hacer una exposición en San Martín en el marco del Festival de Títeres. Me encantó la idea y cuando me dijeron en qué contexto era la exposición pensé en mis peluches», dijo Martín Villalba.



«Tengo una línea de esculturas que son de carácter medio cuadrados porque surgieron de un pedazo de madera. Soy mucho de hacer bocetos, escribo y por ahí aparecen personajes… El tema es que conocí a una persona que trabaja haciendo muñecos y le propuse trabajar juntos. Ella utiliza el vellón, que es súper difícil, ya que hay que teñirlo con mucha delicadeza, entre otras cosas. Hicimos toda la serie, esto fue antes de la pandemia, de peluches que terminaron guardados hasta que surgió esta oportunidad», explicó Villalba.



Según contó el artista, se planteó la idea que gustó y se comenzó con el armado de la muestra. «Yo hacía rato que no exponía, porque no paro con mi trabajo con intervenciones o monumentos. Es así que para la sala mandé 22 cuadros, 36 esculturas, 10 peluches, 2 esculturas de 2 metros y pico de alto… Cuando llego me encuentro con un equipo maravilloso y toda la muestra montada a la perfección. No te aburrís del recorrido. Además di una charla para chicos que estudian Turismo que se acercaron a ver la muestra. Hice también varios murales en la terminal de ómnibus. No esperaba tan buena devolución de lo que ha sido mi muestra. Realmente ha sido muy gratificante», dijo.

Martín Villalba junto a chicos que visitaron la muestra.



La muestra Universos Paralelos se encuentra abierta desde el 5 de mayo y se podrá visitar hasta el sábado 20 del mismo mes.