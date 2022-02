El coaching ontológico como herramienta para lograr metas personales y profesionales

El coaching ontológico se ha ganado la preferencia de empresas que procuran asistir al crecimiento de sus profesionales; y también de personas que buscan cambios estructurales en sus vidas. Este tipo de coaching analiza el SER y ofrece una especie de entrenamiento emocional para que el individuo pueda transformar de manera positiva comportamientos y actitudes, dejando a un lado barreras internas que estancan o que dificultan lograr de manera efectiva metas personales. Es un proceso de aprendizaje que busca clarificar los objetivos, generar autoconocimiento, desarrollar las fortalezas y trabajar las debilidades.

Silvana Sabella y Alejandra Ramallo, coaches formadoras y fundadoras de la sede de CEICA en Cipolletti

Alejandra Ramallo, coach formadora y directora de la sede en Cipolletti de CEICA (Centro de Enseñanza Internacional de Coaching & Afines) – explica por qué el aprendizaje sobre uno mismo es aún más importante hoy en día. “Vivimos en una época que se transforma todo el tiempo y de forma muy acelerada. El coaching ontológico trabaja con un plan de acción y da herramientas personales de adaptabilidad. Lo que se busca es la transformación personal y la capacitación para que seamos seres más abiertos a nuevos desafíos. El coaching te ayuda a descubrir realmente qué querés ser y tu potencial; y del ser se pasa al hacer. Por eso los cambios que se generan en la persona son duraderos y a veces inmediatos”.

¿Cómo saber si el coaching ontológico es para mí?

Tengo potencial, pero no sé cómo maximizarlo. Siento que algo me limita a realizar mis objetivos y metas. Necesito un cambio, pero me cuesta tomar ciertas decisiones y no sé por dónde empezar ni cómo hacerlo. Tengo ideas creativas, pero muchas veces no las desarrollo. Si te sentiste identificado con alguna de esas afirmaciones, el coaching ontológico es un excelente camino para trabajar barreras internas y potencializar lo mejor de vos.

“En mi caso el motivo que me llevó por primera vez a buscar un coach ontológico fue por sentirme estancada en mi carrera, pero no sabía cómo cambiarlo. El coaching transformó mi vida. Por eso quiero ayudar a otras personas a pasar por esa transformación”, nos cuenta Marcia Leiva, coach formadora y directora de la sede en Neuquén de CEICA

Marcia Leiva y Luciana Juárez, coaches formadoras y fundadoras de la sede de CEICA en Neuquén

Herramientas y beneficios

La inteligencia emocional es una de las herramientas del coaching ontológico que más se ha puesto de moda, pero no es la única. Además de aprender a gestionar las emociones, la persona aprende a expresar sus pensamientos de forma asertiva. Esto mejora los vínculos laborales y personales. Otra herramienta es descubrir cuáles son las creencias (familiares, personales o sociales) que de manera subconsciente nos limitan, cómo desbloquearlas y transformarlas por creencias potenciadoras. Y por último, por supuesto, conocer nuestras fortalezas para maximizarlas.

A través del coaching ontológico la persona descubre lo que frena su desarrollo personal y cómo desenvolver su potencial, confiando cada vez más en sus capacidades.

¿Por qué elegir CEICA?

CEICA es un Centro de formación en Coaching Ontológico Profesional que ofrece formación profesional con doble certificación y aval internacional. Con más de 12 años de experiencia y cientos de alumnos egresados, el objetivo de CEICA es posibilitar experiencias de aprendizaje profundas para ayudar a las personas a descubrir y construir su ser, concretar sus metas y cumplir sus sueños. El Centro ofrece los siguientes servicios:

1 – Cursos de formación

Liderazgo y Maestría personal, orientado a personas que buscan transformar su vida, aumentando su desempeño personal y profesional.

Coach Ontológico Profesional. Cuenta con certificación otorgada por CEICA y con el aval internacional de AEAPRO Asociación Euroamericana de Profesionales en Ciencias Humanas y Sociales, Coaching & Counseling. Para realizarlo es necesario concluir el curso anterior. Es un curso diseñado para personas que quieren desarrollarse profesionalmente como coach.

2 – Talleres y capacitaciones

Talleres al público en general y capacitaciones a empresas que buscan el crecimiento y desarrollo de sus profesionales

3 – Sesiones de coaching

Ideal para personas que necesitan ayuda sobre un tema específico o aspecto de la vida. Consiste en una conversación donde el coachee reflexiona sobre su situación y manifiesta sus objetivos o propósitos. El coach acompaña al participante trabajando en la acción hasta alcanzar las metas.

Neuquén: 299 5879585; Cipolletti: 299 5085996