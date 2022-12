El tiempo pasa, la confiabilidad continúa intacta

El pasado fin de semana el concesionario Ford Sapac, de avenida Roca 558 de General Roca, hizo entrega de un flamante Mustang Match 1 2022/23. El hecho no pasó desapercibido en la ciudad ni la región ya que hablamos de un verdadero ícono de Ford. Pero el dato curioso fue que, junto al imponente vehículo, se exhibió un antecesor modelo ’37 que aun se encuentra en funcionamiento.

Y es que a la hora de hablar de tecnología y seguridad, la marca Ford se ha posicionado en el tiempo conservando y mejorando la durabilidad de sus vehículos. Gracias a esta evolución es que podemos encontrar un producto icónico como una Coupe V8 ahora hasta el Mustang con motor V8 y 475 caballos de fuerza.

Ford, garantía de durabilidad.

Este ejemplo, en nuestro país, lo vemos actualmente en las pick-up. Ford fue creadora del campo argentino con la clásica F100 que, también, venía con motor V8 en algunos casos. Después con motor V6 y la evolución fue llevándola al diésel, por una cuestión de torque, de consumo y economía.

Calidad y eficiencia de motor a la misma altura que el Mustang



“Es la continuación, tal vez, de un producto que fue una primicia y furor en su momento allá por el año 1937, así lo es también el Match 1 con alta tecnología y los estándares más fuertes de calidad que se comparan con las nuevas pick-up”, comenta uno de los representantes en ventas de la concesionaria Ford Sapac.

Ford Ranger: un vehículo no solo pensado para el trabajo.



“Desde la primer pick-up F100 hasta la nueva Ranger F150 Raptor, 350 Raptor, F150 Lariat, Ranger Raptor y ahora la nueva Maverick, es la evolución de la marca, además del compromiso de ir perfeccionándose y actualizándose para satisfacer las necesidades de cada uno de los consumidores”, comenta.

Pick-up: herramienta de trabajo, pero adaptada a la vida familiar



La pick-up forma parte de la evolución del mercado automotriz. “Actualmente la pick up se ha tornado, más allá de ser una herramienta de trabajo para el ingreso a campos y chacras en el Alto Valle, también en vehículo de paseo, familiar por todas las características que tienen los productos Ford. La marca es pionera y se mantiene actualizada la parte de seguridad”, dice el experto en ventas.

“Contamos con una línea de productos Ranger que arranca con 3 motorizaciones: motor 2.2 diésel, motor 2.5 nafta y motor 3.2 diésel de 5 cilindros con 200 caballos de fuerza y 470 newton de torque que la hacen la más potente del mercado. Si hablamos de seguridad tiene 7 airbag, control de estabilidad, control de tracción, ayuda de encendido en pendiente, control de carga adaptativa, control de remolque y frenos ABS. Todo lo que necesita el usuario y su familia para tener seguridad sobre el vehículo acompañado del segmento tecnológico de primer nivel como son todos los vehículos Ford”, expresa.

El mercado está mutando al terreno de las pick-up. Antes era más de la chacra o del campo. Hoy en cualquier ciudad del país vemos más camionetas como vehículo familiar con un espacio de carga muy amplio.

Durabilidad, seguridad y confort.



La Ranger es la única del segmento que viene preparada para 1 tonelada de carga en la caja de carga y para 3.5 toneladas de arrastre, la fuerza sirve para desarrollarla en el terreno productivo, en el habitáculo la familia puede ir cómoda y el equipaje en la caja trasera cubierta con una lona marítima que viene como accesorio del producto.

“Básicamente queremos mostrar con este producto icónico como es el Mustang que, hoy perdura, si lo dualizamos y comparamos con las pick-up actuales es algo similar la pick-up F100 que nació para generar, crear y desarrollar el campo argentino y que hoy la tenemos adaptada a las necesidades del mercado actual para la familia, las vacaciones, el día a día y obvimanete sin perder de vista que son unidades generadas para el trabajo y uno de nuestros emblemas en términos de compañía es el concepto de Raza Fuerte. Ranger es Raza Fuerte, es la pick-up con la mayor cantidad de versiones del mercado, de motorizaciones, equipamiento en términos de seguridad, tecnología y versalitidad. Es el ADN de la marca”, explica.

Estandarización de la marca



Si hablamos de versiones de la Ranger hay que mencionar las motorizaciones: 2.5 nafta, 2.2 diésel de 4 cilindros y 3.2 diésel de 5 cilindros. Dentro de la misma hay variantes “porque arranca un inicio de segmento o de gama, ya no decimos base porque en Ford ya no hay vehículos base. Al que el usuario puede acceder como inicio de gama de producto tiene el mismo equipamiento en términos de seguridad que puede tener una Limited, que es un tope de gama. Hay una estandarización. Obviamente el concepto de seguridad es fundamental para la compañía, claro que hay diferencia en términos tecnológicos o de confort. No es lo mismo una 2.2 como inicio de gama, ya viene con tripe airbag, ABS, control de estabilidad, control de tracción, son vehículos muy seguros y lo que va cambiando y se va agregando en el orden de catálogo es todo lo que significa algo más de tecnología y confort. Hacemos hincapié en la seguridad que está implícita dentro de la marca desde el inicio de la gama hasta el final de la misma”, continua.

Confort por donde se la mire.

Y en cuanto a consumo de la Ranger



Todas las unidades se dividen en 3 consumos: urbano, en ruta o extra urbano y mixto. “Con el urbano, generalmente, se puede escuchar decir que se gasta mucho cuando andamos en el centro por el par de arranque. Actualmente una Ranger consume 10 litros c/100 km. En ruta el consumo baja a 7.8 u 8 litros cada 100 km y el mixto son 9 litros c/100 km. Generalmente en Ford el ciclo de consumo y la información viene, no tanto del consumo de tantos litros cada 100 km ya que eso genera confusiones, sino la cantidad de kilómetros por litro. Una Ranger 2.2 a velocidad crucero estás haciendo 13 km por litro, el consumo nos da 7.7 litros cada 100 km aproximadamente. Obviamente también están en el comportamiento de quién maneja. El usuario de ésta o de otra cualquier marca determina no solo el consumo, sino la durabilidad y el confort de marcha. No es lo mismo un usuario que nunca hizo una rotación, alineación y balanceo de cubiertas que quien si la hizo. Esto repercute en el comportamiento del producto siempre”, concluye.