Elecciones Políticas 2022

Mensaje del Consulado General de Italia en Bahía Blanca

Con Decreto del Presidente de la República n. 97 del 21 de julio se fijó para el 25 de septiembre de 2022 la convocatoria a los comicios para las elecciones de la Cámara de Diputados y del Senado de la República. Según la Ley n. 459 del 27 de diciembre 2001, los ciudadanos italianos residentes en el exterior inscriptos en las listas electorales de la circunscripción exterior, votarán por correo a los candidatos de la circunscripción exterior, recibiendo el sobre electoral en su domicilio de residencia.

En la página web del Consulado General (www.consbahiablanca.esteri.it) están disponibles los procedimientos y vencimientos para garantizar el ejercicio del voto a todos aquellos que tienen derecho al mismo en Argentina.

Correo Argentino (Correo Oficial de la República Argentina S.A.) entregará los sobres electorales en el domicilio indicado por el elector a esta Sede Consular. Habrá dos intentos de entrega. En caso de que el destinatario no se encontrara en el propio domicilio en el segundo tentativo de entrega, el cartero dejará un aviso que le permitirá retirar personalmente el sobre durante los dos días sucesivos en la Oficina Postal indicada.

El sobre contiene las instrucciones para el envío del voto con el sobre previamente franqueado que deberá llegar a este Consulado antes de las 16.00 hs del jueves 22 de septiembre.

El voto es personal, libre y secreto. El sobre con el voto deberá ser depositado personalmente y no entregado a otras personas .

Quien viole las disposiciones de la ley podrá incurrir en sanciones penales.

Quienes no hayan recibido el sobre electoral, podrán dirigirse a partir del 11 de septiembre a la Oficina Electoral de este Consulado General para obtener un duplicado. El Consulado permanecerá abierto para la entrega de duplicados también el domingo 11, el sábado 17 y el domingo 18 de septiembre, de 9.00 a 13.00 h y de 14.00 a 17.00 h.

Todas nuestras oficinas están disponibles para recibir cualquier solicitud de aclaración o información para facilitar a los connacionales el ejercicio del propio derecho al voto.

Elezioni Politiche 2022

Messaggio del Consolato Generale d’Italia in Bahía Blanca

Con d. P.R. n. 97 del 21 luglio 2022 è stata fissata al 25 settembre 2022 la convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. In base alla Legge 27 dicembre 2001, n. 459, i cittadini italiani residenti all’estero iscritti nelle liste elettorali della Circoscrizione estero voteranno per posta i candidati della Circoscrizione estero, ricevendo il plico elettorale al proprio indirizzo di residenza.

Sulla pagina web del Consolato Generale (www.consbahiablanca.esteri.it) sono disponibili procedure e scadenze per garantire l’esercizio del voto a tutti gli aventi diritto in Argentina.

Correo Argentino (Correo Oficial de la República Argentina S.A.) recapiterà i plichi elettorali presso l’indirizzo indicato dall’elettore a questa Sede. Vi saranno due tentativi di consegna. Per raggiungere anche chi non dovesse trovarsi al proprio domicilio al secondo tentativo di consegna, il postino lascerà un avviso che permetterà di ritirare personalmente il plico nei due giorni successivi presso l’ufficio postale indicato.

Il plico contiene le istruzioni per l’invio del voto con la busta preaffrancata che dovrà pervenire a questa Sede entro le ore 16:00 di giovedì 22 settembre.

Il voto è personale, libero e segreto. La busta con il voto va imbucata personalmente e non affidata ad altri .

Chi viola le disposizioni di legge potrà incorrere in sanzioni penali.

Coloro che non avessero ricevuto il plico elettorale, potranno recarsi a partire dall’11 settembre presso l’Ufficio Elettorale di questo Consolato Generale per ottenere un duplicato. Il Consolato Generale sarà aperto per il rilascio dei duplicati anche domenica 11, sabato 17 e domenica 18 settembre, dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.

Tutti i nostri uffici sono pronti a ricevere ogni richiesta di chiarimento e segnalazione al fine di agevolare i connazionali nell’esercizio del proprio diritto di voto.