PyME neuquina comienza a exportar tecnología geológica en 2022

Geocontrol S.R.L es una PyME neuquina que brinda servicios de control geológico a las operadoras petroleras más importantes de la Argentina. Durante la pandemia, cuando las operaciones disminuyeron drásticamente en el país, la empresa decidió invertir en capacitación e innovación. La decisión trajo resultados relevantes en poco tiempo, y este año inició la expansión de su knowhow a destinos internacionales, eligiendo a México como punto de partida. Para festejar esta conquista y en concordancia con su 12 aniversario, Geocontrol S.R.L realizó un evento donde presentó las tecnologías desarrolladas.

Interior de una de las cabinas presurizadas de Geocontrol S.R.L

Como especialista en Mud-Logging – análisis de datos geológicos e ingenieriles que se obtienen de cortes de roca y lodo durante la perforación de un pozo – la PyME mostró entre sus nuevas tecnologías:

• Softwares que permiten la adquisición de datos de los parámetros de perforación en tiempo real;

• Una base de datos con transmisión online a cualquier lugar;

• Sistema de determinación cromatográfica y detección de gas FID de alta resolución en menos de 1 minuto.

“Son softwares que toman informaciones al momento y con profundidad, y que son necesarios para tomar decisiones que deben ser hechas al instante. Esta inmediatez es una novedad en el mercado”, explica Oscar Erretegui, Presidente de Geocontrol S.R.L.

Entre las demás novedades desarrolladas durante la pandemia están:

• Determinación del contenido orgánico total de la roca mediante técnicas de espectro fotocromático del Cutting (trocitos de roca que salen junto con el lodo durante la perforación);

• Balance de masas mediante peso de Cutting BCG;

• Y cabinas presurizadas para ambientes explosivos.

«Sabemos que competir con empresas multinacionales no es fácil, pero la situación de crisis de la pandemia nos llevó a la innovación y creemos firmemente que podemos seguir adelante porque somos creativos y operativos”. Oscar Erretegui, Presidente de Geocontrol S.R.L.

Según explicó Oscar Erretegui, la visión de la compañía a mediano plazo es expandir estos servicios geológicos a otros países, principalmente en América Latina. México fue elegido como primera opción ya que la mayoría de las operaciones son convencionales y off shore, y también por su magnitud en el rubro de la energía. Por tales motivos Geocontrol S.R.L crea en ese país la empresa E&tech – Mud Logging.

“Nuestro objetivo es realizar el mismo tipo de trabajo que hacemos acá en la Argentina. Sabemos que competir con empresas multinacionales no es fácil, pero la situación de crisis de la pandemia nos llevó a la innovación y creemos firmemente que podemos seguir adelante porque somos creativos y operativos”.

Oscar Erretegui (izquierda), fundador y Presidente de Geocontrol S.R.L, durante presentación sobre la empresa



Más sobre Geocontrol S.R.L

Empresa especialista en Mud-Logging, balance de masas, estratigrafía, geoquímica, gas in /gas on y geomecánica. Ha estado presente en más de 580 pozos petroleros, de los cuales 300 son sobre operaciones no convencionales. Posee un equipo conformado por más de 70 expertos. Actualmente posee operaciones en las cinco cuencas argentinas: Noroeste, Cuyana, Neuquina, Golfo de San Jorge y Austral.

La empresa surgió en el 2010 y forma parte de un grupo accionario que posee empresas complementarias, siendo la única en el mercado capaz de dar respuesta a contingencias con rapidez, ya que Petrohard S.R.L, empresa líder en metalúrgica, asiste desarrollando cualquier dispositivo o solución necesarios.