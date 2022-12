«Fierritas» hecho en Río Negro: en 2023 sigue el refuerzo alimentario para las infancias de todo el país

En materia de Salud y con sello rionegrino, el proyecto Fierritas termina el año con muy buen balance de aceptación a nivel nacional. El suplemento dietario destinado a la primera infancia (desde los 6 meses a 2 años de vida) desarrollado y elaborado por el laboratorio provincial Profarse se distribuye en forma gratuita dentro de la canasta «1000 días» del programa Remediar.

El programa Fierritas, es una de las estrategias de la Ley 1000 días para la prevención integral de la anemia infantil, mediante un complemento nutricional en un trabajo articulado entre la ANLAP (Agencia Nacional de Laboratorios Públicos), la Dirección Nacional de Abordajes de Cursos de Vida y el laboratorio Profarse.

«Comenzamos con la tarea de elaboración en julio de este año y ya se realizaron varias entregas del producto. En febrero de 2023 estimamos que terminaremos con producción y entrega de 6 millones y medio que teníamos pactados en la OC para el 2022, por otro lado, estamos en tratativas con el Ministerio de salud de la Nación para continuar con la elaboración del próximo año. Este producto nunca se había hecho en Argentina», comentó Livigni, titular del Profarse.

Cada sobre trae 1 gramo del complemento nutricional.



«La Dirección Nacional durante el 2022, en esta primer etapa, realizó campañas de difusión en cuanto al correcto uso de Fierritas, prevención integral de la anemia infantil, es por ello que estamos en tratativas de continuar elaborando para el año que viene más unidades, para poder llegar cada vez a más infancias. Estamos muy contentos y orgullos de que hayan confiado en nosotros para este proyecto», comentó Livigni.

Fierritas es un complemento nutricional a base de hierro, zinc y vitamina A, sin TACC para infantes entre los 6 y 24 meses de vida con falta de adherencia al tratamiento con Sulfato Ferroso. Se presenta en sobres individuales de 1 gramo y contiene micronutrientes en polvo que se pueden mezclar fácilmente con los alimentos de los lactantes cuando comienzan con la alimentación sólida, para su correcto desarrollo.

Producto habilitado por ANMAT



La planta se encuentra habilitada RNE 16002087 para la elaboración de suplementos dietarios con registro interprovincial RNPA 16-021184 para poder ser proveedores del programa Remediar. «Fue todo un desafío para nosotros desde el comienzo ya que el laboratorio hace años viene elaborando especialidades medicinales, en cuanto a toda la adecuación y puesta a punto de la planta hasta la habilitación y registro de producto, ya que se trata esta vez de un complemento nutricional».

El impacto sanitario y social que tiene este producto es muy importante, debido a la escasez nacional e internacional de oferta del mismo y la alta prevalencia de la anemia infantil, una afección que se traduce en una reducción de la capacidad de aprendizaje con consecuencias en el crecimiento. «Fierritas es único, con una formulación pensada en los niños, que mejora la tolerancia, la aceptación sensorial ya que no tiene sabor y es de fácil administración para mejorar la adherencia facilitando el acceso a la salud esta vez, no solo de los rionegrinos, si no de todas las infancias del país que lo necesiten. Nosotros estamos felices de poder colaborar y ser parte de este proyecto», expresó Livigni.

«Este complemento nutricional tuvo un desarrollo de 2 años, desde que se contactaron con nosotros hasta el registro del producto. Saliendo de la pandemia comenzamos a trabajar en conjunto en la fórmula, ingredientes, diseño del packaging, todo lo necesario para su correcta conservación y estabilidad».



«Vamos a seguir avanzando y llegar a cada vez más niños y niñas, por eso la idea es aumentar la cantidad de unidades a elaborar. Esta complementación de dieta se hace con un esquema a partir de los 6 meses se recomienda 1 sobre por día durante dos meses consecutivos espolvoreado en la comida. Luego, se deben realizar 4 meses de descanso, volviendo a iniciar el esquema de dos meses de uso del complemento y cuatro meses de descanso hasta los dos años de vida. En total, en un período de 18 meses se administra el complemento durante 6 meses. Este producto se debe administrar bajo la supervisión de un adulto y consumir bajo supervisión médica. De todas formas, la descripción de las recomendaciones de uso, información nutricional, esquema de administración y conservación se encuentra detallado el texto del estuche para facilitar a quien tenga que administrarlo», concluye la titular del laboratorio.

La distribución de Fierritas se realiza desde el Ministerio de Salud de la Nación dentro de la canasta de los 1.000 días del Remediar a través del operador logístico Correo Argentino en forma gratuita a toda la Argentina. Este proyecto viene a resolver una demanda sanitaria insatisfecha con un producto único en el país y de máxima calidad.