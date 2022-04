Comprar y vender propiedades en el Alto Valle: ¿este es el momento para hacerlo?

La pandemia redujo el valor del m² de las propiedades un 35%. Sin embargo, desde el último trimestre del 2021 se observa una estabilización de los precios. Según Gabriel López, Broker Regional, ingeniero, martillero y corredor público de Remax, comparado con el año pasado, el número de consultas de propiedades ofrecidas por la inmobiliaria se duplicó.

Después de casi dos años de acúmulo de inventario, las oficinas de Remax en la región del Alto Valle han logrado en los últimos meses mudar siete familias por día, lo cual representa más de 100 transacciones mensuales.

Web: Freepik

«Los precios ahora se muestran estables. Los compradores potenciales volvieron a aparecer. Estas son buenas noticias para las personas que quieren vender su propiedad. Y desde el punto de vista del comprador, la inflación y el dólar siempre son factores para no esperar. Además, el m² sigue estando más barato que antes de la pandemia. Por lo tanto, es un buen momento para los dos lados», nos explica Gabriel López

En su opinión, el mercado en el Alto Valle está más dinámico, en línea con el aumento de la actividad petrolera; al igual que en la zona de la cordillera, por la mayor actividad turística.

Valor de las propiedades

El valor de mercado se define por la cantidad de dinero que las personas estén pagando en ese momento por una propiedad; y no por el valor definido por los vendedores. Para determinar el valor de una propiedad se hace un comparativo de valor teniendo en cuenta antigüedad del inmueble, m², estado y localidad.

Una propiedad con un valor justo se estima vender entre 90 y 120 días. Pero para lograr esto es muy importante escuchar al cliente, las familias, sus necesidades y deseos; acompañarlos durante todo el proceso y no crear falsas expectativas Gabriel López, Broker Regional de Remax

Hoy en día la compra de muchas propiedades incluye otra propiedad como forma de pago. «En Remax generamos muchas permutas. Es algo que hacemos porque colocamos las necesidades de nuestros clientes en 1° lugar», remarcó.

Exclusividad inmobiliaria

Muchas inmobiliarias trabajan con contratos de exclusividad. El cliente se compromete a no ofrecer la propiedad en forma particular o con otra inmobiliaria, y la empresa a promocionar activamente el inmueble para propiciar su venta en el menor tiempo posible, con todo el mercado comprador.

El problema es que a veces esto no es cumplido; la propiedad no es promocionada debidamente, los compradores no aparecen, y esto acaba generando una mala experiencia.

Web: freepik

«La exclusividad es una relación de dos vías. Es algo que cuando es entendido como beneficio principalmente para el cliente trae resultados. En Remax llegamos al mercado comprador en todas las formas posibles, trabajamos con casi 20 portales, promocionamos con las principales redes sociales, y con más de 100 personas asociadas, llegamos directamente a los compradores. Tenemos fotógrafos y videógrafos para hacer la mejor promoción de las propiedades», nos cuenta Gabriel López.

Cuando una propiedad es comercializada por varias inmobiliarias, o sea en forma no exclusiva, se genera desconfianza en varios sentidos; y por competitividad, la inmobiliaria tradicional termina favoreciendo más al comprador que al vendedor.

Remax cuenta con 150 oficinas en todo el país. De ellas, dos en Neuquén, 1 en Cipolletti, 2 en General Roca, 1 en San Martín de los Andes y 2 en Bariloche.