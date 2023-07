Remax Patagón y Remax Montaña son líderes en Bariloche

Bariloche tiene dos franquicias Remax que trabajan en conjunto para dar el mejor servicio inmobiliario en la localidad. Patagón nació de la mano de Martín Caño (61) hace 17 años.

Caño tenía una distribuidora de productos fotográficos en la Patagonia. “Cambié radicalmente de un día para el otro. Por un lado, el rubro fotografía ya estaba cada vez más difícil y me tentó el mercado inmobiliario. Me atrajo mucho el sistema Remax, trabajar en red, mucha gente acompañando. Me sedujo el sistema y me sentí cómodo”, cuenta.

La gente me decía “como vas a poner algo inmobiliario. ¡Hay 70 inmobiliarias en Bariloche! Pero yo veía cómo trabajan, y sabía que me iba a funcionar por lo que yo hiciera y no por lo que hiciesen lo demás. Todos los años crecemos”, asegura el broker de la oficina que hoy tiene 30 asesores y trabaja junto a Inés, su esposa y martillera de la franquicia.

Bariloche es muy activo en el rubro inmobiliario, está muy bien visto en Argentina y gran parte del mundo por lo que todos los años crecemos. Estos últimos 2 o 3 años ha crecido y ha subido el ticket promedio. Hay mucho negocio de propiedades para gente que viene a descansar, a vacacionar. Después de la cuarentena también creció el número de personas que viene a radicarse». Martín Caño.

Sobre el sistema Remax de emprendedurismo, afirma que “emprender no es para cualquiera. Lo puede hacer cualquier persona pero siempre que sepa que tiene que asumir riesgos. Pero si hacés las cosas bien, podés crecer siempre. Tenemos todo servido en Remax para que nos vaya bien, depende de nosotros”.

“A nosotros nos cambió la vida. Entendimos que nuestro éxito dependía de prestar un servicio exquisito. El trabajo en red es real, hay una sinergia increíble. No somos competidores, trabajamos juntos”, concluye.

Remax Patagón, Libertad 293, Bariloche. Martillero responsable Héctor Garaygorta III CJ. RIO NEGRO N° 2 COL. 91

Montaña



Néstor González (50) puso la oficina Remax Montaña en Bariloche hace 9 años: «Comencé como agente en 2012. En Remax se trabaja para que los agentes crezcan y tengan oportunidades y abrir una oficina en algunos casos es parte de esa visión», cuenta al respecto de su comienzo como broker.

«El modelo de negocio es muy desafiante en lo personal, te lleva a que te conviertas en líder y esa tarea no es fácil; velar por el equipo e intentar que todos logren el crecimiento esperado es un trabajo diario constante. Ese desafío es lo que mas me atrajo», agrega y además aclara que «también es un excelente negocio en lo comercial».

Néstor González al frente de Montaña.



Acerca de las particularidades de Bariloche, González detalla que es una ciudad muy particular, «con una dinámica única, donde hay actividad casi constante, esencialmente turística y con una alta demanda casi todo el año». «Es una opción para mucha gente que quiere vivir fuera de las grandes ciudades y nos buscan mucho las familias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fé, La Plata y de otros países como Chile, Brasil, últimamente México y otros en menor medida. Todos ellos buscando seguridad, contacto con la naturaleza y vivir a un ritmo diferente», añade.

En relación a la proyección y metas de la oficina, el broker asegura que «tiene que ver con la misión de brindar un servicio memorable, un servicio de excelencia, para que las familias que trabajen con nuestro equipo pueden lograr sus metas».

«Lo mejor de Remax es la cultura que tenemos y que es muy fuerte. Eso es una gran ventaja para los clientes y tambien para todas las personas que son parte de la red», expresa González.