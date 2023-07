Remax se expande en la región: abre la octava franquicia en Plottier

Neuquén y Río Negro han trabajado históricamente de la mano en muchos rubros: turismo, petróleo, fruticultura, comercio y también bienes raíces. Cada zona tiene sus particularidades en términos de oferta y demanda de propiedades, de proyección de crecimiento y de tipologías, pero tienen algo en común: no dejan de crecer cada año y priorizan el trabajo en red.

Por eso, en las próximas semanas una nueva franquicia de Remax abrirá sus puertas en Plottier, una localidad que crece junto a Neuquén y toda la zona traccionada por la fuerza de Vaca Muerta. Se sumará así a las oficinas de General Roca, Neuquén, Cipolletti, San Martín de los Andes y Bariloche, todas de gestión independiente y con su respectivo martillero/a responsable a cargo, pero con la premisa clara de que el crecimiento va de la mano del trabajo en equipo.

Matías Ottonello (centro) junto a Natalia Bongioanni, Gabriel López y los primeros asesores inmobiliarios de la nueva oficina en Plottier.



Remax se consolida cada vez más en la Patagonia como una empresa-escuela para emprendedores. Los agentes inmobiliarios que comienzan su negocio en una de las franquicias tienen oportunidades de crecimiento sin límites. El modelo de negocio está pensando para eso, para que se llegue tan lejos como se desee, y Neuquén es la tierra donde mejor germinar hoy.

Signature espera su apertura



Matías Ottonello es el nuevo broker de Remax en la región. Con 38 años, el allense tiene una larga historia de emprendedurismo y apuesta a empresas locales. Hasta sus 28 años trabajó como productor frutícola en el negocio familiar. Después, quiso comenzar algo por su cuenta y puso una franquicia de telefonía muy conocida. Más adelante, entendió y aprendió todos los beneficios de ser franquiciado y abrió sus locales de helados y de viajes.

Ottonello es cliente de una agente de Remax Oportunidades, quien le propuso analizar la posibilidad de sumarse a la red: “Al momento en que Cecilia (Castro) me dijo que estaban buscaban abrir una oficina en Plottier le dije, tomá mi CV”.

“Confío mucho en las empresas grandes, asentadas. Ya sabía lo que era Remax a nivel mundial: una marca bien establecida, con buen marketing y una administración eficiente, es casi un éxito asegurado. Me gusta el sistema de franquicias porque la unión hace la fuerza”, dice totalmente emocionado por abrir las puertas de la nueva oficina.

Natalia Bongioanni, Matías Ottonello y Gabriel López.



Además, y con toda la experiencia que trae al negocio, Ottonello asegura que “es una plataforma de trabajo donde me siento incluido. Es la primera vez que siento que hablamos el mismo idioma con las personas que están junto a mí. Me fascina la capacidad de formación de emprendedores, eso no existe en ninguna otra franquicia, pero sobre todo, me encanta ver cómo hacer algo puede generar un beneficio social”.

Acerca del proceso de comenzar con una franquicia Remax, detalla: “Estoy fascinado. Parece una utopía. Fue muy placentero el proceso para arrancar. Hoy delegué todas mis otras empresas y decidí focalizarme 100% a Remax”.

El potencial está en toda la zona, no solo en Plottier. Pero Plottier está expandiéndose increíblemente al ritmo de Neuquén. Vaca Muerta va a crecer muchísimo y nos va a motorizar. Entiendo también que un servicio como Remax está muy demandado, la gente necesita un servicio inmobiliario de excelencia”. Matías Ottonello.

El valletano confiesa que “salir de mi zona de confort siempre fue buen negocio. Me prometieron que no había techo para crecer y eso guía mi objetivo”. Y finalmente, remarca que “la sociedad obtiene muchos beneficios que muchas veces no se ven cuando un empresario decide invertir. Me encanta formar personas, acompañarlos en el crecimiento y desarrollo personal”.

“Ya quiero entrar a la cancha. Estoy muy emocionado. Remax es un lugar fantástico”, remata.