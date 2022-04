Técnicas para estimular la creatividad: nuevo curso de Domestika con una diseñadora italiana

Ya está disponible en Domestika el curso La Fantastica: técnicas para alimentar la creatividad. Como el propio nombre ya dice, la idea es ayudar a todas las personas interesadas en estimular la imaginación y trabajar su potencial creativo. No es necesario tener conocimientos previos específicos, a no ser muchas ganas de aprender a explorar el talento con ingeniosidad.

Al igual que un músculo, la creatividad hay que entrenarla constantemente. Sara Ricciardi, diseñadora y profesora del curso

El curso (con subtítulos en castellano) es conducido por la italiana Sara Ricciardi, diseñadora de interiores, objetos, escenografía y directora artística. El objetivo es aprender algunas técnicas y hacer una serie de ejercicios que ayudan a liberar la creatividad. Según ella, el alumno aprenderá a desarrollar un pensamiento lateral y a crear un cuaderno que los ayudará a visualizar las ideas de manera más clara.

La diseñadora Sara Ricciardi enseña técnicas para desarrollar la creatividad

Sara Ricciardi se concentra en explorar los pilares fundamentales que alimentan la imaginación: la identidad del individuo y su cuerpo. Luego enseña a usar el lenguaje, la materia y la poesía para aprender a jugar con las palabras y la narrativa hasta crear algo novedoso. Además, ayuda a analizar la relación entre el cuerpo y los objetos, y a explorar la psicogeografía.

Le creatividad puede llegar a ser un diferencial poderoso en cualquier materia profesional. No hace falta ser un artista para usar la imaginación o la ingeniosidad. Este es un curso que puede ayudar a cualquier persona a tener ideas creativas únicas, más allá de la profesión.