Lo último en tecnología lo conseguís en las Tiendas Samsung

Se viene el mundial y ¿estás pensando renovar tu TV? ¿querés vivirlo como si estuvieses en Qatar? Conocé los nuevos lanzamientos de Samsung: TV NEO QLED 8K, 4K y The Freestyle.

Sumergite en una nueva dimensión de brillo y contraste con nuevos televisores Neo QLED, a través de los Mini LED, emiten una luz controlada de una forma más precisa, fina y completa, permitiéndote alcanzar tonalidades únicas. ¿Estás preparado para adentrarte en esta nueva experiencia visual?

Disfrutá de la resolución real 8K, una nueva dimensión de realidad en tu casa gracias a la combinación de los 33 millones de pixeles de máxima claridad y con una resolución de cuatro veces a la resolución 4K. Serás testigo del salto cuántico del rendimiento de 8K AI Upscaling, que combina un profundo aprendizaje de algoritmos junto con el procesador Neo Quantum 8K, analizando imágenes y adaptando la restauración de cada detalle, píxel a píxel.

«La grandeza no termina, evoluciona”.

La nueva generación de NEO QLED 8K y 4K te permite disfrutar de una nueva dimensión de realidad en tu casa, verás tu contenido con un color impresionante que se mantiene vivo y realista a cualquier nivel de brillo gracias a la tecnología Quantum Dot.

El TV NEO QLED 8K y 4K no permite que el sol interrumpa el partido del medio día, o que los reflejos de las lámparas arruinen tu película nocturna ya que posee Anti Reflejo, podrás disfrutar todos tus contenidos en todo momento, sin distracciones y desde cualquier parte, gracias al ángulo de visión ultra amplio. De esta forma, ya no habrá un asiento preferido en tu casa.

Imagen y sonido de cine en tu propia casa, sentí la perfecta armonía entre tu televisor y Sound Bar. También cuenta con un control remoto solar ecológico que funciona con energía solar, artificial o se carga por USB.

Pero además de disfrutar el TV NEO QLED, Samsung pensó en todo para que no te quedes sin tu experiencia Smart TV, pero en tamaño compacto. Vas a poder ver tu contenido favorito no solo en casa sino también fuera de ella con el nuevo The Freestyle.

El nuevo proyector portátil The Freestyle es compacto y liviano ya que su peso es de 700 gramos, lo que hace muy sencillo moverlo dentro y fuera de casa. Podés llevarlo a donde vayas y disfrutar de experiencias increíbles en pantalla grande, en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Estás listo para tu próxima aventura?

The Freestyle optimiza la proyección en función del color de la pared y mejora la experiencia visual.

Con el nuevo The Freestyle podés crear tu cine en casa ajustando tu pantalla desde 30 pulgadas hasta 100 pulgadas y podés moverlo sin miedo ya que cuenta con enfoque automático, resolución Full HD que te permitirá disfrutar colores vívidos que te harán sentir como si estuvieras en la escena.

Además cuenta con Smart TV, lo que permite que accedas a tus series, películas y partidos favoritos de manera simple y rápida. El potente altavoz incorporado en The Freestyle ofrece un sonido envolvente de 360 grados y 5W de potencia, para que puedas disfrutar de una experiencia de audio desde cualquier lugar donde estés sentado. ¡Con el nuevo proyector The Freestyle no te perderás de nada!

Si no tenés una pared blanca ¡no te preocupes! The Freestyle optimiza la proyección en función del color de la pared y mejora la experiencia visual. O también usalo para transformar tu espacio con la función Ambient Mode y elegí entre iluminación, prisma o incluso una de tus fotos preferidas.

¿Qué esperás para ir por tu nueva TV? Andá a las tiendas oficiales Samsung de Neuquén y renovate.

Samsung Experience Store Portal Patagonia Shopping: Juan Julián Lastra 2400 – Horarios: 10 a 22.

Samsung Store Paseo de la Patagonia: Antártida Argentina 1111 – Horarios: 10 a 22.

Samsung Store Alto Comahue: Avenida Dr. Ramón 355 – Horarios: 10 a 22.