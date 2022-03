Un centro de estética y spa en expansión dedicado a la salud integral

El sentirse bien no pasa solo por estar saludable, hacer deporte, alimentarse correctamente y descansar lo necesario. Muchas personas, a veces, no se dan cuenta que el estar o sentirse bien también abarca el cómo cuidamos nuestra piel y nuestro cuerpo. No por negar el paso de los años o gustar a los demás, sino por sentirse bien y verse bien para uno mismo.

De alguna manera es lo que la dermatocosmiatra Daiana Reinmöller (Mat. 1156) transmite, tanto en su forma expresar el amor que tiene por su trabajo, como lo que ofrece como una invitación a que hombres y mujeres se dediquen tiempo.



Daiana Reinmöller, dermatocosmiatra y empresaria.



“Hace 17 años que hago este trabajo que tanto me gusta y me apasiona. Empecé muy de a poco haciendo cosmetología facial y depilación con cera a domicilio”, cuenta Daiana. “Después me animé a alquilar un espacio para poder atender, era un pequeño garaje. Con una camilla, mis productos y muchas ganas, empecé. Gracias a los resultados increíbles que lograba en las pieles de mis clientas comencé a crecer por la recomendación de la gente. Hoy cuento con dos sucursales uno en Cipolletti y otra en Neuquén capital”, comenta felizmente.

Reinmöller tiene muy claro que para ser un buen profesional hay que invertir en capacitaciones todo el tiempo. “Desde que empecé allá por el 2006 nunca dejé de invertir en capacitación. Viajé durante meses a Buenos Aires donde hice un Master de Cosmiatría en la UBA. Así logré uno de mis títulos. Todos los años viajaba a capacitarme, siempre mi especialidad fue el cuidado de la piel. Realicé pasantías hospitalarias en varios hospitales de la ciudad de Buenos Aires a cargo de los mejores dermatólogos del país”, cuenta.

«Somos muy honestos con el paciente. No creamos falsas expectativas, en eso somos muy serios ya que lo importante es la salud y es muy gratificante lograr los resultados esperados». Daiana Reinmöller, dermatocosmiatra. Mat. 1156.

“Siempre trato de estar actualizada y tengo el placer de que muchos médicos de distintas especialidades recomiendan mi trabajo y me derivan pacientes. Los dermatólogos para pieles con acné para realizar extracciones, rosáceas o foliculitis la depilación láser. Con 17 años de experiencia estoy muy feliz de poder trabajar de manera interdisciplinaria y lograr que los resultados en los pacientes sea el mejor. Lo que vi yo hace 10 años de cómo se trabaja en conjunto la medicina y la cosmiatría en Buenos Aires hoy está en la zona y me enorgullece”, dice.

La profesional es una agradecida de sus clientas y colegas que siempre derivan distintos pacientes. “Estoy convencida que uno solo no logra nada, todo se construye en equipo”, cuenta Daiana.

La dermatocosmiatra Reinmöller es especialista en cejas. “De las cosas que más feliz me hacen es poder ayudar a personas que tienen poco pelito en sus cejas, les falta dar forma. Hace más de 8 años me especializo en microblading de cejas y micropigmentación de labios. Las cejas cumplen un rol fundamental en el rostro, no solo por que enmarcan la mirada, sino también logran rejuvenecer y crear nuestra mejor versión. Existen diferentes técnicas acorde a cada necesidad y el objetivo que se quiera lograr. Primero los invito a una consulta de diagnóstico y en base al estilo que la clienta esté buscando le recomiendo diferentes técnicas. También tengo en cuenta su morfología, biotipo cutáneo y su pigmentación de cabello y forma de los ojos».

«Antes de realizar el trabajo siempre realizo un diseño totalmente personalizado, se lo muestro y se lo explicó a mi clienta para que ella vea cómo será el resultado. Las cejas que realizo son únicas y acordes a cada persona y según la estructura anatómica, es por eso que quedan súper naturales. Trabajo con productos importados todos de excelente calidad, que logran una pigmentación muy sutil ”, explica.

Muchas veces vienen personas que han sufrido con trabajos mal realizados ya sea por pigmentos de mala calidad o mal diseño. Realizamos la técnica de PHIREMOVAL para eliminar esos trabajos sin dañar la piel.», agrega.



Las cejas deben verse muy naturales, sutiles.



En el centro de estética también se hace depilación definitiva. “Somos un centro de depilación láser Soprano oficial, habilitados por Salud Pública de Río Negro y Neuquén. Tenemos 2 equipos propios soprano ice platinum, uno para cada sucursal. Contamos con la directora médica especialista en salud estética, Susana Ortiz».

Los profesionales de este centro hacen hincapié en los cuidados que hay que tener a la hora de hacer depilación láser. “Hay que estar habilitado, contar con equipos originales, además de la preparación adecuada. Nosotros cumplimos con todas las normas de salud y se hace el mantenimiento a los equipos que corresponden. Teniendo en cuenta el control de la potencia de los cabezales del láser para que realmente el tratamiento sea efectivo. Salud también advierte sobre el peligro de realizarse un tratamiento láser en centros no habilitados por el peligro del láser mal manipulado o cabezales en mal estado, como así también que el centro de depilación tenga director médico y la habilitación de salud”, dice Daiana.

«También se hacen tratamientos faciales, corporales y medicina estética a cargo de la Doctora susana Ortiz con quien trabajamos en equipo hace más de 10 años. Me encanta trabajar junto a la doctora porque ella es una excelente profesional que siempre sabe como lograr embellecer rostros, logrando una mejoría notable, pero muy natural. Invito a todas aquellas personas que quieren lograr cambios armónicos a venir a consultar con la doctora que ella con gusto podrá asesorarlos. Cuidamos la piel desde una manera integral cosmiatria y medicina estética”, apunta Reinmöller.



Allá por el 2017… Daiana siempre atenta a su pasión.

Depilación láser también para hombres

No es una novedad que los hombres también quieran sentirse como en un spa. “Si, hombres también nos visitan, sobre todo los deportistas. Mayormente nadadores y ciclistas buscan hacerse depilación láser y ellos también quieren mantenerse bien con el paso del tiempo. Y aunque no lo creas son más disciplinados que las mujeres para seguir tratamiento”, dice riendo.

Hace 5 años, Daiana abrió DR Escuela de Cosmetología. “Cuando empecé y conformé mi grupo de trabajo me di cuenta de la necesidad que había de un espacio de capacitación sobre cosmetología en la zona. Las personas que contraté, les faltaba conocimiento. Así que yo misma las capacite para convertirlas en grandes profesionales. Logrando formar un gran equipo de trabajo”. «Me di cuenta que hacía falta una escuela de formación con mayor nivel y fue ahí que forme DRESCUELA de cosmetología.

Egresadas año 2018.

Las clases y talleres de cosmetología y estética se vieron afectadas durante el 2020. “Buscamos la forma de seguir con la escuela así que creamos una plataforma on line que se convirtió en internacional. Actualmente tenemos 200 egresadas, alumnas que se formaron desde México, Uruguay, Chile, Colombia y Estados Unidos. Una experiencia enriquecedora por lo cultural y un orgullo ser parte de la formación de grandes profesionales en todo el mundo”, habla emocionada.

“Entre mis objetivos de la escuela está que las cosmetólogas aprendan realmente, que se conviertan en verdaderas profesionales, con ética y responsabilidad. Quiero dignificar la profesión y demostrar que somos muchas las cosmetólogas que trabajamos seriamente. Cada alumna lleva un pedacito mío que la va a acompañar siempre. Nunca me imagine la dimensión que tomó mi escuela. Entre las gratificaciones más grandes que tuve fueron el cariño que me brindan, ver crecer a mis alumnas que puedan tener su propio gabinete de trabajo y también he tenido alumnos médicos que hicieron el curso para su personal, me felicitaron por el contenido y la forma de explicar. Me han pedido que capacite a su equipo de cosmetólogas, sobre todo los cirujanos y dermatólogos que varias provincias tienen sus clínicas y necesitan cosmiatras capacitadas para los post operatorios. Soy muy feliz de poder ayudar a más personas a no solo verse, también sentirse mejor, trabajar con amor y respeto”, concluyó Reinmöller.

Las sucursales DR Estética & Spa están ubicadas en Castagnino 1888 de la ciudad de Cipolletti, celular 299-5296274 y en Neuquén capital, Diagonal 25 de mayo 233 – piso 7 – oficina 3, celular 299 – 6054010. Abiertos de lunes a viernes, horario corrido de 10 a 20. Sábados de 9 a 17.

Facebook:

→ DR Estetica&Spa

Instagram:

→ @DResteticayspa

→ @escueladecosmetologia_dr