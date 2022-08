Un recorrido por viñedos de bodega Malma, una buena opción al turismo alternativo

Qué tanto conocemos de lo que se cultiva y produce en nuestra zona. No han de ser muchos los que se toman el tiempo para recorrer e incursionar en paseos o visitas a distintos establecimientos productivos. Todos sabemos que por este lado del mundo hay viñedos y bodegas que elaboran vinos con reconocimiento a nivel internacional.

Un ejemplo claro de lo que decimos es la oportunidad que tenemos de conocer las 127 hectáreas con 6 variedades de uvas que Bodega Malma invita a recorrer. Las mismas se ubican en San Patricio del Chañar (Neuquén), ruta provincial Nº 7, picada 15 (sobre la ruta). “Nuestras puertas están abiertas de lunes a viernes de 9 a 16, que es el último recorrido. Las visitas se realizan a cada hora en punto, en ningún momento paramos. Los fines de semana y feriados se hace la primera visita a las 11 y el último recorrido es a las 17”, cuenta Silvana Contreras, referente del sector de Turismo de esta bodega.



Todos los días hay visitas guiadas.



Bodega Malma trabaja con dos variedades de uvas blancas (Chardonnay y Sauvignon Blanc) y cuatro variedades tintas (Malbec, Merlot, Pinot Noir y Cabernet Sauvignon). “Nuestra idea es que la gente pueda visitar la bodega ya que hay muchos de los vecinos que no la conocen. Queremos activar el turismo local. Somos una alternativa para pasar un día distinto. Lo interesante de todo es que el turista en invierno ve la planta sin hojas y en la temporada de cosecha ve el producto completo”, comenta.





Reservas y costo del paseo



Después de la cuarentena se incorporó el número de whatsapp 299-5362700 para hacer las reservas y donde solo se reciben mensajes, ya que para llamadas no hay buena señal. “Pero si alguien va de paso, llega a las instalaciones y quiere hacer el recorrido, nosotros lo hacemos igual, sin reserva”, dice Silvana.

Las visitas guiadas son en grupos de 10 personas y duran 40 minutos aunque a veces se extienden un poco más. El paseo tiene un costo de $750, que se bonifica con la compra de algún producto. Solo pagan los mayores y los colegios tienen la recorrida gratis. “Los días fríos no salimos afuera, pero recorremos y contamos algo de la planta, de los trabajos que se hacen en los viñedos. Los lunes y martes son muy tranquilos porque el restorán no está abierto. Nosotros trabajos en conjunto con ellos que abren de miércoles a domingo”, aclara Silvana.

Cualquier época del año es propicia para visitar Bodega Malma.



“En la recorrida contamos cómo es el trabajo de la tierra, cómo se cosecha, cómo se poda y después entramos a bodegas, mostramos todo lo que es el sector de tanques, playón de vendimia. En cada estación le damos, al visitante, una explicación de lo que se hace. Igual nos vamos acomodando a las necesidades de turista. Tenemos el ingreso con escaleras que te lleva al sector de tanques, pero hay gente que no puede subir (porque sufre de vértigo o está en silla de ruedas) entonces cambiamos el circuito. Pedimos autorización al sector bodegas para poder hacer la visita por abajo. Además si quieren llegar al restaurante tenemos un ascensor para que puedan acceder», expresa.

Otra de las ventajas que ofrece Bodega Malma en su recorrida es que la gente puede cosechar un racimo y probarlo (en época de vendimia). “Muchos se asombran con el tamaño de la uva. Además para los chicos hacemos degustaciones de mosto (el jugo de uva sin alcohol). Queremos que la gente conozca la textura de nuestras uvas, que ya que es zona de vientos eso le hace bien a la planta, además no tenemos plagas”, puntualiza Contreras.



En vendimia los visitantes pueden cosechar el racimos que van a probar.



Se recorren los distintos cuadros donde se encuentran las diferentes uvas. “En vendimia se hace la recolección manual, pero además la mecánica y muchos visitantes pueden ver el proceso de la máquina que cosecha desgranando el racimo. En temporada baja este proceso no se ve. Lo que nos interesa es que el visitante sepa cómo se elabora el vino”, finaliza.



Tiempo de poda. El trabajo en invierno tampoco se detiene.





Certificación vegana y nuevo producto



Y entre las novedades de la bodega, que cuenta con certificación vegana, están trabajando con un producto nuevo que se llama Bag in Box. El mismo tiene buena conservación, es un vino que mantiene su color, aroma y sabor en óptimas condiciones por 21 días, una vez abierto. Se compone en un 80% de cartón ondulado reciclable y solo un 20% de plástico. Es ideal para cuando se sale de casa o para tomar diariamente, ya que es más liviano que las botellas. El envase es muy resistente y al no incluir vidrio, no existe riesgo de rotura.

Más información:

Whatsapp: 299-5362700 (sólo mensajes)

Instagram: @malmawines