Coronavirus: murieron dos mujeres y crece la lista de víctimas en Bariloche

Dos mujeres, de 88 y 81 años, que habían contraído la covid-19, murieron en las horas últimas en Bariloche, según el reporte con la situación epidemiológica de la provincia que se comunicó este miércoles. En consecuencia, van 14 pacientes muertos en el trascurso de enero por causas relacionadas con la enfermedad que transmite el nuevo coronavirus. Los datos oficiales indican que 12 de esos decesos sucedieron en los 8 días últimos.

Según el reporte del Ministerio de Salud de la provincia, en lo que va de la pandemia 481 personas murieron en Bariloche por causas vinculadas con la covid-19. Es la ciudad con la mayor cantidad de decesos en la provincia. Detrás vienen Cipolletti y Viedma, con 351 y 230 pacientes muertos respectivamente.

El reporte de este miércoles afirma que confirmaron 156 nuevos casos positivos en las 24 horas últimas en Bariloche, mientras que 346 pacientes se recuperaron. Sin embargo, son datos que no reflejan con precisión lo que ocurre en las calles de esta ciudad, porque los hisopados están restringidos hace semanas y personas que tienen síntomas compatibles con la enfermedad tal vez no se están hisopando.

Aún así, los datos parciales indican que hasta este miércoles había 4.073 personas contagiadas en Bariloche. De todos modos, esa ola de contagios no repercutió en un ingreso numeroso de pacientes a las unidades de terapia intensiva que funcionan en esta ciudad.

Desde el Sanatorio San Carlos informaron que había 5 personas internadas por covid, en la unidad de terapia intensiva. Comentaron que 3 de esos pacientes no habían recibido ninguna vacuna y los restantes solo contaban con una dosis. Mientras que en la UTI del hospital Ramón Carrillo solo había 2 pacientes por covid internados. No hubo información de la situación del Hospital Privado Regional (HPR).

Al comparar con lo que pasaba para esta misma fecha del año pasado, el escenario es menos complejo. Los reportes oficiales aseguraron que al 26 de enero del 2021 habían muerto 32 pacientes por causas relacionadas con esta enfermedad en Bariloche. Había entonces 1.577 personas contagiadas y solo quedaban 6 camas de terapia intensiva en toda la ciudad.

De acuerdo a la información oficial, 35.787 personas contrajeron la covid-19 en lo que va de la pandemia en Bariloche. Según los informes, 31.233 se recuperaron y 481 pacientes murieron. Por eso, quedan 4.073 personas contagiadas.